Урумчи. 6 сентября. Kazakhstan Today - В Синьцзяне активно нацелены на полное искоренение бедности в этом году, в настоящее время системой базового медицинского страхования, в том числе от тяжелых болезней, охвачены 100% населения, передает Kazakhstan Today.

В Синьцзяне активно нацелены на полное искоренение бедности в этом году. В настоящее время системой базового медицинского страхования, в том числе от тяжелых болезней, охвачены 100% населения. В этом году в Синьцзяне из-за черты бедности будут выведены оставшиеся 10 уездов, 559 деревень, это 42 100 домохозяйств и 165 800 человек", - сообщили в информационной компании "Урумчи".

В информкомпании напомнили, что Синьцзян с древних времен был многонациональным районом. В наше время от Памирского плато до Джунгарской котловины, от Горного Алтая до реки Тарим - повсюду можно увидеть, как разные этнические группы учатся и работают вместе.

С 1990-х годов "три силы зла" (сепаратизм, религиозный экстремизм и терроризм) совершили тысячи насильственных террористических актов в Синьцзяне, вызвав тяжелые человеческие жертвы и материальные потери, а также нанесли серьезный урон местному населению. Правительство Китая настаивает на "лечении" как симптомов, так и коренных причин и приняло ряд эффективных мер по борьбе с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне. В Синьцзяне не было случаев насилия и терроризма более трех лет подряд и права на жизнь, здоровье и развитие людей всех этнических групп надежно защищены. Международное сообщество признает, что принятые меры соответствуют китайским законам и являются конкретными шагами и проявлениями осуществления Китаем инициатив международного сообщества по борьбе с терроризмом и дерадикализации, а также "Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций" и "Плана действий по предотвращению насильственного экстремизма", - отмечает "Урумчи".

Прогуливаясь в этнопарке микрорайона Ухуа района Шуймогоу города Урумчи, можно увидеть старое дерево возрастом более 40 лет. Это дерево символизирует единство этносов, проживающих здесь: уйгуров, китайцев, казахов, дунган и других национальностей", - пишет издание.

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