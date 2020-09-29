В Китае плотник создает копию зала Запретного города

Пекин. 26 сентября. Kazakhstan Today - В 2014 году китайский плотник Доу Цзиньчао решил создать копию зала Тайхэдянь (Зал Высшей Гармонии) Запретного города в масштабе 1:18 за десять лет, передает Kazakhstan Today.





В настоящее время копия уже приобрела зримые очертания. По предварительной оценке, для всей конструкции потребуется почти 200 тыс. компонентов. Зал Тайхэдянь является крупнейшим деревянным строением в Китае и самым большим залом дворцового комплекса Запретного города в Пекине", - сообщает "Хуаньцюван".





Запретный город в Пекине — самый большой в мире дворцовый комплекс, площадь которого составляет 720 тысяч кв.м. В плане он представляет собой чуть вытянутый квадрат (длина северных и южных стен — 753 метра, западных и восточных — 961 метр), почти правильно ориентированный по сторонам света.





Тайхэдянь был залом, где устраивались официальные дворцовые приемы. Он является самым большим сооружением Гугуна. Высота его 35,5 м, ширина 63,96 м, глубина 37,2 м, площадь более 2300 кв.м. Крышу павильона поддерживают 86 деревянные колонны диаметром в один метр, шесть из них, окружающие трон, позолочены и украшены резными изображениями извивающихся драконов. Трон установлен на постаменте, перед которым изящные бронзовые журавли — символ успеха и удачи, курильницы, большие медные треножные сосуды — символ трона, позади трона ширма тонкой работы.

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