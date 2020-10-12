Производители рыбной продукции Китая изучают потенциал рынка Казахстана

Урумчи. 10 октября. Kazakhstan Today - Китайские производители продукции водного промысла изучают потенциал рынка Казахстана после спада, вызванного COVID-19, недавно в Казахстан через сухопутный порт Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) была доставлена первая партия живого осетра, передает Kazakhstan Today.

Китайская компания планирует непрерывно экспортировать осетровые виды рыбы через КПП Хоргос для расширения своего канала сбыта продукции. До начала пандемии COVID-19 компания в основном вела бизнес в России и Вьетнаме. По мере того, как деловая активность постепенно оживляется, предприятие использует потенциал рынка Казахстана", - сообщает информационная компания "Урумчи".

Стоимость партии осетровых видов рыбы, искусственно разведенной в городском округе Ичан (провинция Хубэй, Центральный Китай), составила 2,4 млн юаней, около 353,5 тыс. долларов США. Вес партии - 12 тонн.

Таможенная служба при КПП Хоргос открыла "зеленый коридор" для экспорта продукции, чтобы обеспечить оперативное оформление живой рыбы.

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