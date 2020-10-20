В Синьцзяне жители поселка развивают экологический сельскохозяйственный туризм

Кашгар. 17 октября. Kazakhstan Today - В Синьцзяне жители поселка Пахаткали используют сельскохозяйственный культурный ландшафт в качестве ресурса, развивая экологический сельскохозяйственный туризм, объединяющий осмотр достопримечательностей, питание и отдых, что увеличивает доходы населения, передает Kazakhstan Today.

Поселок использует сельскохозяйственный культурный ландшафт в качестве ресурса, развивает экологический сельскохозяйственный туризм, объединяющий осмотр достопримечательностей, питание и отдых, и постоянно увеличивает доходы населения. Благодаря органическому соединению водных систем, источников, рисовых полей, зеленых насаждений и других существующих ресурсов мы должны активно развивать сельский туризм. Так, у туристов появится чувство возвращения к природе, когда они окажутся на этих землях", - отметил секретарь партийного комитета поселка Пахаткали Ван Жунхай.

У нас хорошая окружающая среда, рис и мясо здесь высокого качества. Благодаря развитию сельского туризма в последние годы к нам приезжает много туристов. В пик туризма максимальный дневной доход моего ресторана составляет более 3000 юаней", - рассказывает житель деревни Кырккула данного поселка Мирадиль Курси.

Поселок Пахаткали расположен на юге Синьцзяна, на окраине пустыни Такла-Макан. Поселок с двух сторон окружен реками. В этом году, опираясь на преимущества природных богатств, местное самоуправление запустило демонстрационный проект по исследовательской разработке и посадке травы jujun grass. Данный вид травы богат питательными веществами и имеет хорошие вкусовые качества. Она стала, образно говоря, фаворитом среди других сеяных трав и сырья для животноводства. В селе Согулук поселка Пахаткали трава jujun grass выросла до 2-3 метров в высоту, сообщает "CNS".

В настоящее время в поселке Пахаткали округа Кашгар в Синьцзяне наступил сезон сбора травы jujun grass, площадь которой равна около 10 гектаров. По сравнению с обычным кормом, данный вид травы лучше подходит для скота и овец.

По сравнению с кукурузой и пшеницей, выращивание травы jujun grass намного проще как в посеве, так и в уходе", - говорит Чимангуль Турсун, начальник Сельскохозяйственного управления поселка Пахаткали.

Объем производства с 666 квадратных метров равен более 6 тонн. Если траву будут скупать по цене 8 юаней за килограмм, то она может принести сельчанам в этом году доход более чем в 600 тыс. юаней. В настоящее время в поселке 80 семей выращивают данный вид травы", - добавила Чимангуль Турсун.

Известно, что поселок Пахаткали имеет давнюю историю выращивания риса. По словам местных жителей, здесь богатые и плодородные земли. В последние годы благодаря командованию провинции Шэньчжэнь по оказанию помощи Синьцзяну в поселке был спроектирован экологически чистый рисовый сад площадью десятки тысяч му, что имеет неразрывную связь между сокращением бедности и возрождением сельской местности. В настоящее время посевные площади риса составляют более 600 гектаров, а полученные из риса продукты экспортируются в провинцию Шэньчжэнь.

Кроме того, поселок также способствует сочетанию сельского хозяйства и туризма за счет обновления внешнего вида деревни, введения элементов сельскохозяйственной культуры и улучшения сельских пейзажей. Чтобы избавиться от бедности и увеличить доход, местные жители устраиваются на работу в хостелы, точки общепита.

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