В Синьцзяне все округа охвачены электросетью напряжением 750 кВ

Синьцзян. 24 октября. Kazakhstan Today - Новая сверхвысоковольтная линия электропередачи была официально введена в строй на днях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), что означает полный охват СУАР электросетью напряжением 750 кВ, сообщили в Китайской национальной корпорации электросети (КНКЭ), передает Kazakhstan Today.

Новая линия электропередачи протяженностью 341 километр соединяет округ Алтай с северной частью Джунгарской впадины. Данная линия была сдана в официальную эксплуатацию в среду после 72-часовой пробной. Благодаря ей, мощность электропоставок Алтая в другие места будет повышена до 2 млн кВт", - сообщает синьцзянский филиал Китайской национальной корпорации электросети (КНКЭ).

Округ Алтай богат ресурсами солнечной и ветровой энергии. Раньше здесь было трудно извлекать экономическую выгоду из обильных энергоресурсов из-за ограниченных возможностей освоения и передачи электроэнергии.

В сентябре 2018 года синьцзянский филиал КНКЭ выделил 1,67 млрд юаней, что составляет около 247,7 млн долларов США, на строительство вышеупомянутой линии, которая позволит округу Алтай передавать избыточную электроэнергию за свои пределы и получать доходы для стимулирования местного развития.

На данный момент все округа в СУАР охвачены магистральной электросетью напряжением 750 кВ, обеспечивающей энергетическую безопасность для социальной стабильности и экономического развития Синьцзяна", - рассказали в синьцзянском филиале КНКЭ.

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