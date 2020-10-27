В СМИ отметили перспективные направления сотрудничества Китая и Казахстана после пандемии

Пекин. 24 октября. Kazakhstan Today - Перед лицом эпидемии Китай и Казахстан показали яркий пример сотрудничества в критический для обоих государств момент, говорится в обзоре СМИ Информационной компании Урумчи, передает Kazakhstan Today.





Правительство и народ Казахстана оказали огромную поддержку Китаю в самом начале распространения вируса. После того как в Казахстане был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в рамках которого были обсуждена совместная стратегия борьбы с эпидемией. Китай неоднократно в качестве гуманитарной помощи отправлял в Казахстан средства индивидуальной защиты, а также группы медицинских экспертов для оказания содействия казахстанским врачам в лечении COVID-19", - сообщил директор Казахстанского исследовательского центра Финансово-экономического университета Чжэцзян Юй Мухун.

Китай готов работать со всеми странами мира, включая Казахстан, для укрепления международного противоэпидемического сотрудничества и совместного поддержания глобальной безопасности в области общественного здравоохранения. Несмотря на то, что эпидемия создала некоторые трудности в реализации проектов китайско-казахстанского сотрудничества, но и также открыла новые возможности. Китай и Казахстан должны расширять сотрудничество в сферах цифровой экономики, медицины и здравоохранения, а также создавать новые точки роста для китайско-казахстанских отношений. Продолжение совместного строительства "Пояса и пути" между Китаем и Казахстаном, несомненно, даст больше результатов", - отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент Казахстана Токаев, говоря о казахстанско-китайских отношениях в интервью телеканалу "Мир", отметил, что идея совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" была предложена во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в 2013 году. Новая экономическая политика Казахстана "Нурлы жол" и китайская инициатива "Экономический пояс Шелкового пути" дополняют друг друга. Китай является одним из крупнейших экономических и торговых партнеров Казахстана. В последние годы объем двусторонней торговли сохранял двузначный рост. Темп роста в 2018 году составил 11,5%, а в 2019 году - 23%. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 14,5 млрд долларов США.

Согласно данным китайской таможни, с января по июнь этого года объем китайско-казахстанской торговли составил 9,35 млрд долларов США, который оставался в основном стабильным. Импорт Китая из Казахстана увеличился на 18,5%. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, Китай стал крупнейшим экспортным рынком Казахстана за первые шесть месяцев этого года, почти пятая часть казахстанских товаров была экспортирована в Китай. В то же время китайский рынок ускорил свое открытие для Казахстана. Около 100 казахстанских компаний получили разрешение экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Китай, а высококачественные продукты, такие как верблюжье молоко, впервые вышли на китайский рынок.

Основываясь на изменениях в международной обстановке после вспышки COVID-19 и на фоне "ускорения новой модели развития Китая с внутренними и международными двойными циклами в качестве основного элемента", "Пояс и путь" имеет большое значение для политического и экономического развития Китая. Центральная Азия расположена на стыке Евразийского континента и является транспортным узлом, проходящим через Евразийский континент. Как одна из основных стран Центральной Азии, Казахстан является важным партнером для строительства китайского "Пояса и пути". Китай и Казахстан обладают обширными преимуществами сотрудничества в политических и геополитических отношениях, а также имеют сильную экономическую взаимодополняемость и стратегическую совместимость, которые имеют важное практическое значение для продвижения "Пояса и пути".

По историческим причинам тяжелая промышленность в экономике Казахстана занимает важное место, в то время как легкая промышленность все еще довольно слаба, а товары народного потребления Китая имеют большой спрос в Казахстане. Таким образом, сравнительные недостатки Казахстана и сравнительные преимущества Китая могут дополнять друг друга. Обширное экономическое сотрудничество между двумя странами может в определенной степени компенсировать недостатки Казахстана и в то же время обеспечить широкий рынок для Китая.

Из-за воздействия эпидемии коронавируса жители Казахстана больше озабочены безопасностью жизни и здоровьем.

Взять к примеру, зеленый чай. Казахстанцы очень любят зеленый чай. Поскольку зеленый чай обладает противовоспалительным, антибактериальным и противораковым действием, он может эффективно снижать уровень холестерина в крови. Зеленый чай содержит большое количество полифенолов, которые могут улучшить реакции окисления и восстановления. Благодаря хорошему вкусу и полезным свойствам, китайский зеленый чай пользуется большим спросом среди населения Казахстана.

В чайном доме представлены различные сорта: зеленый чай, черный чай, белый чай, желтый чай и чай улун. В соответствии с сезонными изменениями, личностными предпочтениями и эмоциональным состоянием, он подбирает клиентам подходящий сорт чая. Кроме того, в чайном доме можно посетить чайную церемонию, провести деловые переговоры и просто отдохнуть с друзьями", - рассказал Мейир, управляющий чайного дома "Байтерек" в Алматы.

Общая численность населения пяти стран Центральной Азии составляет около 70 млн человек, а общее годовое потребление чая в пяти странах составляет около 130 000 тонн. Из-за небольшого объема местного производства чай в основном зависит от импорта, при этом ежегодная стоимость импорта составляет примерно 150-200 млн долларов США. Казахстан потребляет около 50 000-55 000 тонн в год (15 000 тонн собственного производства, 40 000 тонн импорт, стоимость импорта составляет около 100 млн долларов США). Годовое потребление чая на душу населения составляет 1,8 килограмма. Четыре пятых чая, потребляемого странами Центральной Азии, приходится на импорт. Среди них основными странами-импортерами Казахстана являются Кения (около половины годового объема импорта), Индия (около 1/3) и Россия (около 4%). Доля китайского чая на рынке Казахстана очень ограничена.

Чжэцзян - крупная провинция-производитель чая. По объему производства чая занимает первое место в стране, второе место по производительности, третье место по площади чайных плантаций. Экспорт зеленого чая составляет половину экспорта страны. Чай является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства провинции Чжэцзян. Как "чайная столица" Китая Ханчжоу имеет долгую историю производства чая и богатую чайную культуру.

В Финансово-экономическом университете Чжэцзян в настоящее время обучается более 500 иностранных студентов из более чем 50 стран и более 150 студентов из Казахстана. Большинство иностранных студентов приезжают из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути". В университете намерены сотрудничать с Китайским музеем чая, полагаясь на профессиональную и трансграничную интеграцию, и активно продвигать культуру китайского чая через иностранных студентов. Также планируется изучение этикета сбора чая, заваривания чая, приготовления чая и дегустации чая. Также осуществляется сотрудничество с Евразийским национальным университетом в Нур-Султане для продвижения перевода и публикации английской и русской версий "Всеобщей истории чая", "Чайной культуры" и "Чайной торговли".

21 мая этого года Организация Объединенных Наций провозгласила этот день первым "Международным днем чая", что свидетельствует о признании международным сообществом ценности чая и внимании к нему. Еще в 2017 году Ханчжоу был подтвержден постоянным местом проведения China International Tea Expo. Председатель КНР Си Цзиньпин направил теплые поздравления участникам мероприятий в рамках Международного дня чая. Он отметил, что как крупный производитель и потребитель чая Китай может способствовать устойчивому и здоровому развитию мировой чайной индустрии, углублять интеграцию и взаимное изучение чайной культуры и позволять большему количеству людей узнавать о чае.

Мы убеждены, что перспективы китайско-казахстанского сотрудничества в области экономического потенциала посредством инновационных идей, технологических инноваций и методологических инноваций являются многообещающими, и мы готовы сделать для этого все возможное", - отметил Юй Мухун.

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