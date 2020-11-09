Шанхай. 7 ноября. Kazakhstan Today - Китай создаст десять демонстрационных зон для содействия импорту, об этом было объявлено в преддверии открытия третьего Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), передает Kazakhstan Today.

Зоны, призванные содействовать торговле и торговым инновациям, будут открыты в Шанхае и в провинциях Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Сычуань и Шэньси", - сообщил начальник отдела Министерства коммерции КНР Ли Синцянь.

В ближайшие три-пять лет ожидается формирование демонстрационных зон импорта, которые бы обладали инновационными системами регулирования, полным набором функций обслуживания, а также гибкими формами торговли, с тем чтобы способствовать последовательному увеличению масштабов китайского импорта и постоянному улучшению его структуры.

Министерство коммерции КНР будет продолжать принимать меры для содействия импорту передовых технологий, оборудования и услуг, а также для поддержки улучшения импорта товаров народного потребления", - рассказал Ли Синцянь.

В этом году Китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства