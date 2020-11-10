СЭЗ Шэньчжэнь демонстрирует перспективы экономики Китая

Шэньчжэнь. 7 ноября. Kazakhstan Today - Первая специальная экономическая зона (СЭЗ) города Шэньчжэнь демонстрирует перспективы экономики Китая, передает Kazakhstan Today

Первая специальная экономическая зона Шэньчжэнь в очередной раз привлекла внимание к будущему развитию Китая, взяв на себя новые миссии по направлению динамики развития страны. Южно-китайский мегаполис Шэньчжэнь известен многим, как "первопроходец" в экономической истории страны, как первая выставленная на аукцион земля, первые выпущенные акции и первая экспортная промышленная зона, созданная после основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Дух первооткрывателя позволил городу стать окном для наблюдателей за Китаем с самого первого дня, когда он был назначен первой специальной экономической зоной (СЭЗ) в 1980 году, проложив путь для роста Китая за счет реформ и внешней открытости. Десятилетия спустя, когда Китай вот-вот полностью построит среднезажиточное общество, окно остается открытым.В то время как Китай разрабатывает план развития на 14 пятилетку (2021-2025 года), СЭЗ Шэньчжэнь в очередной раз привлекла внимание к будущему развитию Китая, поскольку этот город берет на себя новые миссии по направлению динамики развития страны", - сообщает Информационная компания Урумчи.

В августе общее количество базовых станций 5G в городе превысило 46 тыс, благодаря чему город был полностью покрыт сетью 5G. Это хорошая новость не только для пользователей мобильных телефонов, но и для предприятий, стремящихся открыть новые возможности с помощью этой технологии следующего поколения.

5G сделал исследования и разработки более удобными", - сказал Лю Няньцю, вице-президент компании DeepRoute, стартапа в области беспилотных транспортных средств. Эта технология помогает дистанционно координировать и контролировать пробные поездки самоуправляемых автомобилей этой компании.

Передовые технологии, от 5G до искусственного интеллекта, способствовали тому, чтобы Шэньчжэнь поддерживал рост в первом полугодии 2020 года, когда эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 привела к экономическому спаду на значительной части территории Китая.

Благодаря взрывному росту в сфере 5G и других инновационных секторах с января по июнь ВРП городского района Наньшань, где расположено множество технологических компаний, увеличился на 2,5%.

Мощным импульсом для технического прогресса стали призывы высших властей к Шэньчжэню стать мировым лидером в области технологических и промышленных инноваций.

Помимо предприятий, процветают и инновационные проекты, поддерживаемые государством. Будучи первым городом, где в экспериментальном порядке был запущен проект цифровой валюты юань (жэньминьби), Шэньчжэнь объявил, что выпустит цифровую валюту на сумму 10 млн юаней, что составляет около 1,5 млн долларов США, для содействия ее применению.

Инновации - наипервейшая движущая сила. Такой вывод получился по итогам изучения чуда развития Китая с точки зрения Шэньчжэня", - сказал заместитель директора Института развития Китая Го Ваньда.

Время - деньги, эффективность - жизнь", - гласит огромный плакат, написанный на китайском и русском языках возле главного входа в Китайско-белорусский индустриальный парк в Минске, столице Беларуси. Этот лозунг был впервые выдвинут около 40 лет назад в Шэньчжэне, чтобы напомнить строителям промышленной зоны о том, что нужно воспользоваться моментом и стремиться к экономическим чудесам.

Сегодня Шэньчжэнь олицетворяет более глобализированную роль, а этот дух передался индустриальному парку, расположенному в Минске. Китайско-белорусский индустриальный парк, созданный по образцу промышленных зон в Шэньчжэне, в настоящее время насчитывает 60 инвестиционных проектов с общим объемом контрактных инвестиций в размере 1,17 млрд долларов США.

Выход Китая за границу будет тенденцией в течение следующих 40 лет и после", - сказал профессор Сямэньского университета Чжоу Инган, добавив, что в то время, когда глобализация сталкивается с более сильными встречными ветрами, Китай должен более активно направлять глобализацию нового типа, и в этом плане ожидается более значительная роль специальных экономических зон.

Китай недавно объявил о плане осуществления пилотных реформ в Шэньчжэне, чтобы превратить город в образцово-показательную зону социализма с китайской спецификой в ближайшие пять лет. При предоставлении этому мегаполису большей автономии прорывы ожидаются не только в реформах и открытости, но и в таких областях, как благосостояние населения, экология и городское пространство. Таким образом, будут предприняты усилия по решению вопросов, касающихся, в частности, занятости, образования, медицинского обслуживания, жилья и ухода за пожилыми людьми.

Согласно долгосрочному плану, опубликованному в прошлом году, к середине ХХI века Шэньчжэнь станет одним из ведущих космополисов в мире и глобальным лидером с выдающейся конкурентоспособностью, инновационным потенциалом и влиянием.

Шэньчжэнь построил более 1200 парков по всему городу, чтобы обеспечить зелеными насаждениями постоянное население численностью более 13 млн человек. Между тем в 2008 году он был объявлен ЮНЕСКО "городом дизайна", а в 2013 году ЮНЕСКО назвала его глобальной моделью продвижения чтения.

Наблюдая за Шэньчжэнем, мир, по сути, воспринимает следующие шаги Китая", - считает Чжэн Юннянь, ученый из Китайского университета Сянгана (Шэньчжэнь).

Подчеркнув стремление Шэньчжэня к стратегическим, инновационным и новаторским реформам, он заверил, что успех в строительстве образцово-показательной зоны социализма с китайской спецификой не за горами.

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