В Синьцзяне уезд Токсун активно продвигает экологичекий туризм высококачественных декоративных садов, где туристы могли бы сами собирать урожай, дегустировать фрукты и отдыхать

Токсун. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Синьцзяне уезд Токсун активно продвигает экологический туризм, создавая территории высококачественных декоративных садов площадью более 600 га, где туристы могли бы сами собирать урожай, дегустировать фрукты и отдыхать, передает Kazakhstan Today.





В Синьцзяне уезд Токсун активно продвигает экологию и туризм и прилагает большие усилия для создания высококачественных декоративных садов, в которых туристы могли бы сами собирать урожай, дегустировать фрукты и отдыхать. Абрикосовые деревья начинают цвести в середине марта, привлекая более 700 тыс. туристов со всей страны, сообщили в информационной компании Урумчи.





С наступлением осени уезд Токсун города Турфан в Синьцзяне утопает в золотой листве. В деревне Наньху уезда Сячжэнь в абрикосовом саду, занимающем площадь более 600 гектаров, листья деревьев окрасились в желтый цвет. Зеленые ивы у абрикосового сада колышутся на ветру. Солнечный свет проходит сквозь шумные ветви и листья абрикосовых деревьев, отражая красивейший свет, а тени от деревьев украшают своей красотой абрикосовый сад. С птичьего полета абрикосовый сад в десять тысяч му выглядит потрясающе: золотые и красные листья, бескрайние поля рядом, панорамный вид подобен палитре с яркими и сочными красками, а в воздухе витает аромат осени", -рассказали журналисты компании.





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