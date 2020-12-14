Китай и страны Центральной Азии развивают сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли

Урумчи. 12 декабря. Kazakhstan Today - В этом году страны Центральной Азии активно продвигают экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, чтобы создать новую точку для экономического роста и культивировать новые яркие моменты торгово-экономического сотрудничества. Согласно статистике Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, в первые 7 месяцев этого года общий торговый оборот Китая с пятью странами Центральной Азии составил 4,316 млрд юаней, в том числе объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Казахстаном достиг 2,846 млрд юаней, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут СМИ, передает Kazakhstan Today.

В сентябре 2018 года важный проект китайско-казахстанского сотрудничества в сфере производственных мощностей - завод по производству сухого порошка из верблюжьего молока в Туркестанской области Golden Camel - стал крупнейшим в Казахстане предприятием по обработке верблюжьего молока. В апреле этого года предприятие впервые экспортировало в Китай сухой порошок из верблюжьего молока. За полгода 150 тонн сухого молока уже перевезено в Китай по железнодорожному маршруту Китай - Европа. В этом году на Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) сухой порошок из верблюжьего молока от Golden Camel привлек внимание многих посетителей, сообщает Информационная компания Урумчи.

На 3-й выставке CIIE компания заключила с семью закупщиками контракты по продаже 67 тонн сухого молока на общую сумму примерно 40 млн юаней. Кроме того, мы установили в Китае деловые связи с 28 новыми торговыми агентами районного и городского уровня и выше. По состоянию на настоящий момент мы открыли в Китае уже 139 физических магазинов. Верблюжье молоко постепенно признается китайскими потребителями, рыночный потенциал остается огромным. Предприятие недавно вложило 36 млн юаней и построило одну современную ферму верблюдов. В будущем более половины продуктов, производимых этим предприятием, будет поставлено на китайский рынок", - рассказала генеральный директор завода по производству сухого молока Golden Camel госпожа Джазила.

Помимо молочных продуктов, на китайский рынок вышли казахстанская говядина, баранина, мука и другие сельскохозяйственные продукты. Согласно статистике Министерства сельского хозяйства Казахстана, в третьем квартале 2020 года Казахстан экспортировал в Китай 339,6 тыс. тонн зерна и муки. Предполагается, что объем экспорта зерна и муки в Китай за весь год достигнет 500 тыс. тонн, что на 47,23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Узбекистан является всемирно известным местом по производству черешни и лидирует в мире по годовому объему ее производства. В частности, черешня из региона Ташкента благодаря своему высокому качеству и низкой цене имеет большую конкурентоспособность на международном рынке. В настоящее время узбекская черешня продолжает пользоваться большим спросом на китайских платформах электронной коммерции. Как стало известно, для своевременного удовлетворения потребностей китайских потребителей узбекские производители отправили специальные самолеты для перевозки товаров, установив логистический рекорд и всего за 48 часов доставив продукцию от фруктового сада до китайской торговой площадки.

Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана возглавило делегацию из 15 предприятий в Китай для участия на CIIE в этом году, их бизнес затрагивает такие области, как переработка экологически чистых продуктов питания и торговля сельскохозяйственной продукцией. Торговые ведомства Узбекистана также предоставляют транспортные субсидии предприятиям, экспортирующим товары в Китай, и оказывают финансовую поддержку при подаче ими заявок на международную сертификацию продукции.

Научно-техническое сотрудничество в сельскохозяйственном секторе поднялось на новый уровень

Углубляется также сотрудничество в области сельскохозяйственных научных технологий между Китаем и странами Центральной Азии. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" один за другим были созданы образцово-показательные парки сельскохозяйственного сотрудничества, совместные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и научно-исследовательские институты в области сельскохозяйственных наук и технологий, что придало импульс развитию сельского хозяйства в регионе.

Казахстан является важной страной-экспортером продовольствия в мире. В 2020 году посевные площади страны составили 22,7 млн гектаров, из которых 15,8 млн гектаров засеяны продовольственными культурами. Сельскохозяйственная наука и технологии имеют решающее значение для повышения качества и урожайности сельскохозяйственной продукции Казахстана. В 2017 году правительство Казахстана продвигало реформы экономической структуры, уделяя особое внимание сельскохозяйственной науке и технологиям с опорой на технологические инновации, чтобы сельское хозяйство постепенно стало новой точкой роста для экономического развития.

Китайско-казахстанский образцово-показательный парк современных сельскохозяйственных инноваций расположен в Алматинской области на Юге Казахстана и совместно построен образцово-показательной зоной высоких технологий сельского хозяйства Янлин провинции Шэньси и Казахстанским международным фондом "Интеграция". Стороны посадили в показательном парке пшеницу, кукурузу, масличные культуры, овощи, саженцы и другие сорта сельскохозяйственных культур, а также применили такие технологии, как теплицы и водосберегающее орошение.





Дангаринский район Таджикистана имеет хорошие солнечные условия и является одним из всемирно известных районов производства высококачественного длинноволокнистого хлопка. В 2014 году Таджикский сельскохозяйственный и текстильный индустриальный парк "Чжунтай" официально обосновался в Дангаре. К настоящему времени завершены и запущены в эксплуатацию первая и вторая очереди индустриального парка. Ожидается, что все проекты будут завершены в 2021 году. К этому времени парк станет крупнейшим текстильным индустриальным парком в Центральной Азии. Сообщается, что индустриальный парк использует передовую цифровую интеллектуальную сельскохозяйственную технику и текстильное оборудование, что не только увеличило мощности по переработке хлопка, но и позволило текстильной продукции Таджикистана занять место среди мировых рынков высокого класса.

Стороны делятся опытом развития сельского хозяйства

Продвигая сельскохозяйственное сотрудничество со странами Центральной Азии, Китай также передает знания в области сельскохозяйственных технологий странам региона путем обучения на местах, дистанционного руководства, обменов, а также организует подготовку квалифицированных кадров.

Под руководством китайских экспертов казахстанский технический персонал освоили передовые методы обработки почвы и улучшил знания о плотности посадки на единицу площади различных культур", - рассказал Алексей, агроном Китайско-казахстанского образцово-показательного парка современных сельскохозяйственных инноваций.

Многие выдающиеся сотрудники компании были направлены в Урумчи, Далянь и другие места для систематического обучения, что принесло много пользы этим местам. Кроме того, для усиления стандартизированного управления компания также организует обучение профессиональных фермеров. Пастухи освоили научные методы разведения, улучшили управленческий уровень и санитарные стандарты и обеспечили качество источников молока", - рассказала Джазила Генеральный директор завода по производству сухого молока Golden Camel.

Как стало известно, образцово-показательная зона высоких технологий сельского хозяйства Янлин провинции Шэньси уже организовала более 20 семинаров по сельскохозяйственным технологиям, ориентированных на государства-члены ШОС, и обучила много сельскохозяйственных чиновников и технических специалистов для стран Центральной Азии, таких как Казахстан и Кыргызстан. В период борьбы с эпидемией образцов-показательная зона через "облачные уроки" провела дистанционное обучение более 100 курсантов из Узбекистана и других стран. Таджикский сельскохозяйственный и текстильный индустриальный парк "Чжунтай" также неоднократно отбирал выдающихся местных сотрудников для обучения в Китае, чтобы заложить основу для подготовки нового поколения промышленных рабочих в Таджикистане.

Руководители Министерства сельского хозяйства Казахстана дали высокую оценку китайскому правительству за организацию и приглашение представителей Министерства сельского хозяйства и сельскохозяйственных специалистов в Китай на участие в ежегодном семинаре и подчеркнулм в письме посольству Китая в Казахстане, что, благодаря семинару в Китае, казахстанский персонал может изучать сельскохозяйственный опыт у Китая и понимать потребности китайского рынка.

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