В университете Цинхуа основали Институт исследования искусственного интеллекта

Институт по исследованию индустрии искусственного интеллекта (Institute for AI Industry Research или AIR) призван использовать ИИ-технологии для ускорения промышленной модернизации и продвижения социального прогресса. Он будет нацелен на совершение прорывов в ключевых областях ИИ-технологий и подготовке высококлассных специалистов за счет использования инновационного потенциала как самого университета, так и соответствующих предприятий, сообщает Информационная компания Урумчи.
Созданием данного института университет сделал важный шаг вперед в сфере усиления исследований ИИ. Появление данного института позволит объединить потенциал промышленных и академических кругов, внося таким образом большой вклад в стимулирование глобальных инноваций и промышленной трансформации", - отметил ректор университета Цинхуа Цю Юн.
Они сделают упор на исследованиях по применению ИИ-технологий в таких сферах, как транспорт, Интернет вещей и здравоохранение", - сообщил декан нового института Чжан Яцинь.
По его словам, ИИ - это ключевая технология, которая внесет изменения во все промышленные и социальные аспекты. Новый институт готов работать вместе с вузами и компаниями других стран, чтобы стимулировать инновации и промышленную трансформацию.
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