В университете Цинхуа основали Институт исследования искусственного интеллекта

Пекин. 12 декабря. Kazakhstan Today - В знаменитом китайском университете Цинхуа создали новый институт, целью которого является продвижение развития индустрии искусственного интеллекта (ИИ), передает Kazakhstan Today.

Институт по исследованию индустрии искусственного интеллекта (Institute for AI Industry Research или AIR) призван использовать ИИ-технологии для ускорения промышленной модернизации и продвижения социального прогресса. Он будет нацелен на совершение прорывов в ключевых областях ИИ-технологий и подготовке высококлассных специалистов за счет использования инновационного потенциала как самого университета, так и соответствующих предприятий, сообщает Информационная компания Урумчи.

Созданием данного института университет сделал важный шаг вперед в сфере усиления исследований ИИ. Появление данного института позволит объединить потенциал промышленных и академических кругов, внося таким образом большой вклад в стимулирование глобальных инноваций и промышленной трансформации", - отметил ректор университета Цинхуа Цю Юн.

Они сделают упор на исследованиях по применению ИИ-технологий в таких сферах, как транспорт, Интернет вещей и здравоохранение", - сообщил декан нового института Чжан Яцинь.

По его словам, ИИ - это ключевая технология, которая внесет изменения во все промышленные и социальные аспекты. Новый институт готов работать вместе с вузами и компаниями других стран, чтобы стимулировать инновации и промышленную трансформацию.

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