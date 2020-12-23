КПП "Хоргос" отмечает рост импорта железной руды в два раза

Урумчи. 21 декабря. Kazakhstan Today - Согласно статистике таможенной службы контрольно-пропускного пункта "Хоргос", с января по октябрь текущего года через таможню было импортировано в общей сложности 972 700 тонны железнорудной продукции, что в 10 раз превышает общий объем импорта за предыдущие три года, передает Kazakhstan Today.





С 1 июня текущего года таможенная служба оптимизировала режим проверки и надзора за импортируемой железорудной продукцией. На фоне нормализации профилактики и контроля эпидемии муниципалитет города Хоргос издал ряд преференциальных мер для стабилизации внешней торговли и стимулирования ее роста при строгом соблюдении требований по предотвращению и контролю эпидемии, а также при эффективном контроле эпидемической ситуации на КПП, сообщает Информационная компания Урумчи.

Резкий рост импорта железнорудной продукции выдвинул более высокие требования к местным властям. В целях дальнейшего улучшения работы "шести стабильностей" и реализации задачи "шести гарантий" таможенная служба КПП "Хоргос" выступила с инициативой - углубиться в деятельность предприятий, усилить их ответственность за импортируемую железорудную продукцию. Таможенная служба также активно занимается изучением потребностей предприятий и принимает меры по обслуживанию предприятий в условиях эпидемии, помогает им возобновить работу, стабилизировать внешнюю торговлю и повысить эффективность работы более чем на 60%.

В соответствии с информацией о качестве и безопасности импортируемой железнорудной продукции мы внедрили систематичное управление для повышения целенаправленности инспекций и надзора. В то же время мы создали платформу информационного взаимодействия с предприятиями-агентами, чтобы в первую очередь понять ситуацию с импортом и проверкой минеральных продуктов. А также для идентификации наименования продукта, информацию о грузоотправителе, о въезде и выезде, проверке декларации, чтобы гарантировать выгрузку, проверку сразу после прибытия, что значительно экономит время таможенного оформления товара и уменьшает расходы предприятий", - говорит начальник третьего инспекционного отдела таможенной службы КПП "Хоргос" Сунь Юаньвэй.

С повышением уровня упрощения таможенного оформления и постепенным улучшением оборудования на железнодорожном КПП "Хоргос", все большее количество предприятий предпочитают импортировать железорудную продукцию через данный КПП. Эти импортируемые продукты в основном состоят из железной руды, железного концентрата и окатышей, которые были произведены в Казахстане. После импорта они перерабатываются в стальную заготовку, сталь, стальной каркас и другие изделия и реализуются по всей стране.

В этом году благодаря политике поддержки местного правительства и мерам по обеспечению удобства таможенного оформления мы можем напрямую подать заявление на налоговую декларацию через цифровую систему, что сокращает время проверки почти на целый час. Комплексная себестоимость железной руды снизилось более чем на 100 юаней за тонну. Ежемесячно импортируется почти в два раза больше железной руды, чем в прошлом, а эффективность нашего предприятия значительно повысилась", - отмечает коммерческий управляющий транспортно-экспедиторской компании в Хоргосе госпожа Чжан Тинтин.

Непрерывный импорт железнорудной продукции не только компенсирует ее нехватку, но и способствует увеличению общего объема грузовых перевозок железнодорожного КПП "Хоргос". Будучи самым близким регионом к городам Центральной Азии, его ключевая роль в строительстве инициативы "Один пояс - один путь" становится очевидной.

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