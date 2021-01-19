В Урумчи реализован проект пятизвездочного фермерского дома для туристов

Ли Хуавэнь, владелец фермерского дома "Цицай Тяньюань", приехал на ферму Тоутуньхэ из провинции Сычуань более 20 лет назад, чтобы начать свой бизнес. После нескольких лет работы в сфере строительства он открыл свой маленький ресторанчик сычуанской кухни площадью более 400 квадратных метров. В начале 13-го пятилетнего плана город энергично развивал свою туристическую индустрию и последовательно построил две туристические достопримечательности: "Хуатянь Линхай" и "Цицай Тяньюань". Сюда приезжало все больше и больше людей на экскурсии. Однако с увеличением количества туристов возникла проблема с размещением, и Ли Хуавэнь нашел новые возможности для бизнеса. После обсуждения с женой в 2016 году он купил теплицу с интеллектуальной солнечной батареей, площадью 4200 квадратных метров и инвестировал более 15 миллионов юаней в строительство экологического фермерского дома, в котором одновременно могут разместиться 700 человек. Чтобы привлечь туристов, рядом с домом он построил оранжерею, где есть цветы, овощи, клубника, грибы и так далее. После приема пищи туристы могут собирать в теплице несезонные фрукты и овощи.Стоит отметить, что самая низкая температура на ферме Тоутуньхэ, расположенной в западном пригороде Урумчи, достигает -22 градусов. Однако количество туристов и посетителей местной колоритной фермы не уменьшается из-за сильного холода, сообщает Информационная компания Урумчи.
Здесь хорошие условия. Обычно мы едим здесь, когда приходим к другу или родственнику. Это хорошее место, и цены приемлемые", - говорит турист Оу Хунъин.
Основная причина, по которой у нас так много туристов, заключается в том, что здесь большое количество зеленых растений. Более 100 видов тропических растений делают эту местность вечнозеленой круглый год. Здесь также есть рыба и вода. Зимой многие люди приезжают посмотреть на них", - отмечает Ли Хуавэнь.
Снаружи - белоснежная зима, а в помещении зелени много, как весной. Обеденный стол и отдельные комнаты окружены зелеными растениями и цветами. Туристы могут не только отведать вкусные блюда, но и полюбоваться цветами. Многие туристы приезжают сюда именно за этим.
Самое главное в хорошем фермерском доме - это предоставлять клиентам качественные услуги, включая хорошую окружающую среду, хорошие блюда, санитарные условия и безопасность пищевых продуктов. Все это очень важно. Одним словом, качество обслуживания должно быть на высшем уровне, чтобы клиенты пришли и ушли счастливыми", - подчеркнул Ли Хуавэнь.
С прошлого года ферма, рассматривая комплекс Tunhe Riverside Garden в качестве лидера, ориентируясь на осмотр достопримечательностей, типичные фермерские развлечения, досуг и отпуск, прилагает все усилия для содействия развитию сельского туризма. Благодаря передовому опыту,
совершенствуются метод звездного рейтинга и правила оценки фермерских домов. Также гонорары и премии побуждают больше рабочих и сотрудников проявлять инициативу по улучшению качества туристических услуг и способствовать развитию высококачественного туризма", - рассказывает член постоянного партийного комитета, заместитель политического комиссара фермы Тоутуньхэ Чэнь Хао.
По его словам, по итогам прошлого года были построены пятизвездочный и трехзвездочный фермерские дома. А к 2023 году местные власти будут стремиться достичь уровня трех звезд или выше в 6 фермерских домах, а также содействовать сочетанию сельского туризма и борьбы с бедностью.
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