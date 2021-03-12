Синьцзян. 4 марта. Kazakhstan Today - В Китае число зон среднего и высокого риска распространения COVID-19 сведено к нулю, сообщают СМИ, передает Kazakhstan Today.

К настоящему моменту уровень эпидемиологического риска новой коронавирусной инфекции COVID-19 в оставшихся последних зонах со средним риском ее распространения в провинциях Хэйлунцзян и Хэбэй был понижен до низкого. Таким образом, в континентальной части Китая нет зон среднего и высокого риска распространения COVID-19. В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая местный противоэпидемический штаб принял решение снизить уровень эпидемиологического риска COVID-19 до низкого в уезде Ванкуй, где в начале января были зарегистрированы случаи кластерной вспышки этого заболевания, так как в последние две недели здесь отсутствовали новые подтвержденные случаи или случаи бессимптомного протекания болезни", - сообщает Информационная компания Урумчи.

В тот же день район Гаочэн в городе Шицзячжуан, административном центре провинции Хэбэй на севере Китая, был переведен в зону низкого эпидемиологического риска ввиду отсутствия новых случаев заражения в течение двух недель.

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