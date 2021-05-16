Китай пользуется результатами эффективного контроля над COVID-19 - ВОЗ

УХАНЬ. 15 МАЯ - Город Ухань и большинство других регионов Китая в настоящее время пользуются результатами эффективного контроля коронавируса нового типа (COVID-19), констатировали эксперты ВОЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ухань и большинство других регионов Китая пользуются результатами эффективного контроля COVID-19", - заявил на пресс-конференции исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, говоря о недавнем музыкальном фестивале Strawberry в Ухане, привлекшем много посетителей, сообщает Информационная компания Урумчи.

Страны, принявшие всеобъемлющие противоэпидемические меры, вместе с решением всех других проблем сосредоточены на устойчивом сокращении контактов с больными. Эта снизило заболеваемость COVID-19 до очень низкого уровня, и поэтому в регионах, где данный уровень контроля был достигнут, у людей имеется больше выбора в социально-экономической жизни", - подчеркнул Майкл Райан.

Однако Райан уверен в том, что Китай и другие страны с очень низким уровнем заболеваемости COVID-19 поддерживают бдительность, постоянно осуществляют мониторинг на новые случаи заболевания и быстро реагируют при их обнаружении для обеспечения нынешнего хорошего уровня контроля и профилактики эпидемии.

Как показывает успешный опыт Китая и других стран, комплексные противоэпидемические меры, включая активное выявление случаев заболевания, уход за больными в условиях изоляции, изоляцию пациентов с легкой формой болезни, усиленное отслеживание контактов, действительно могут быть эффективны в сдерживании эпидемии", - заявила на пресс-конференции технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария ван Керкхове.

Она порекомендовала сохранять бдительность и сочетать меры в сфере общественного здравоохранения и вакцинирование в целях дальнейшего сдерживания распространения COVID-19.

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