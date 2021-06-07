Профилактика и борьба с пандемией должны иметь "глобальную концепцию" - эксперт

ПЕКИН. 6 ИЮНЯ - Предотвращение пандемии коронавирусной инфекции и борьба с ней должны иметь "глобальную концепцию", следует из доклада академика Китайской академии инженерных наук и медицинского эксперта Чжун Наньшань, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Весь мир должен бороться вместе. Это общий враг человечества, независимо от политической системы", - заявил Чжун Наньшань, выступая в Пекине 30 мая с докладом на церемонии закрытия 10-го общенационального съезда Китайской Ассоциации по науке и технике, который состоялся в Доме народных собраний, сообщает Информационная компания Урумчи.

По мнению академика, "в ответ на эпидемию, для ее предотвращения и контроля над ней Запад придает большое значение индивидуальной свободе (мне, меня и я), в то время как Китай придает большое значение коллективной свободе (нас, нам и мы). В Китае высшее право человека - это жизнь, особенно жизнь и здоровье людей. Китайцы несут ответственность за защиту себя и жизни других".

Как сбалансировать экономическое развитие и предотвратить заражение? Сначала спасти жизни или средства к существованию? Локдаун или смягчение? Чжун Наньшань считает, что это искусство, а также политическая командная стратегия. Некоторые страны открылись слишком рано, на самом деле, нужно строго контролировать и постепенно смягчать меры, а не спешить. Чтобы предотвратить эпидемию и контролировать ее, Китай нажал "кнопку паузы" в экономическом и социальном развитии и заплатил высокую цену за то, чтобы поставить жизнь и здоровье людей на первое место, что отражает защиту прав человека в Китае", - отмечает издание.

Что касается безопасности вакцин, Чжун Наньшань подчеркнул, что китайские вакцины очень безопасны. В настоящее время в более чем в 20 странах используются китайские вакцины и не зарегистрированы серьезные побочные эффекты. В ответ на наибольшую озабоченность общественности по поводу времени защиты вакцин и эффективности вакцин против мутировавших вирусов, он напомнил, что, как долго вакцины будут защищать, неизвестно и что необходимы дальнейшие исследования.

Во многих странах неспокойно, и весь мир находится в опасности. У нас должна быть глобальная концепция, весь мир должен бороться вместе. Это общий враг человечества, независимо от политической системы. Это должно постепенно стать единым целым. Это общепринятая точка зрения, многие страны теперь осознают это", - заключил Чжун Наньшань.

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