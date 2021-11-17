Китайское международное импортное ЭКСПО содействует совместному построению открытой мировой экономики

Участники 4-й CIIE, открывшейся 4 ноября в Шанхае, могут с легкостью заметить импульсы и возможности для развития, которые приносит Китай за счет расширения открытости", - сообщает Информационная компания Урумчи.
Содействие "зеленому" восстановлению постпандемической экономики стало всемирным консенсусом. "Зеленое" и низкоуглеродное развитие является важной темой нынешней CIIE. В этом году в выставочной зоне технического оборудования впервые выделен специальный зал для показа низкоуглеродной энергетики и технологий защиты окружающей среды. Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric на CIIE демонстрирует свое решение в виде "завода с нулевыми выбросами углерода". По словам исполнительного вице-президента компании Инь Чжэна, 30 заводов Schneider Electric в мире достигли установленного ими нулевого уровня выбросов углерода. 14 из этих заводов расположены в Китае.
Китай активно продвигает зеленую экологическую трансформацию и способствует высококачественному развитию, что предоставляет нам больше возможностей и придает больший импульс нашему развитию в этой стране", - сказал Инь Чжэн.
Участники 4-й CIIE представили более здоровые и разнообразные экспонаты. В выставочной зоне пищевых и сельскохозяйственных продуктов датская биотехнологическая компания Novozymes продемонстрировала серию биологических решений "от фермы к столу".
Мы надеемся с помощью платформы CIIE вместе работать с партнерами из разных отраслей, чтобы внести свой вклад в увеличение сельскохозяйственного производства, улучшение качества продуктов питания и сокращение пищевых отходов, а также лучше способствовать трансформации и высококачественному развитию промышленности", - сообщила президент Novozymes в Китае Чэнь Сяохуэй.
Платформа CIIE повысила доступность новых продуктов и технологий, позволив тем самым общественности пользоваться плодами инноваций. На стенде американской компании Edwards Lifesciences в зоне медицинского оборудования и товаров для здоровья смоделированная операционная с помощью голографической технологии наглядно показывает ситуацию с использованием продуктов в реальных операциях.
CIIE дополнительно раскрывает возможности в Китае и демонстрирует огромный потенциал китайского рынка. Мы глубоко ощущаем стимулирующее влияние платформы CIIE на распространение продукции", - сказал Е Тяньчэн, генеральный менеджер Edwards Lifesciences в Китае.
Кроме того, постепенно усиливаются функции CIIE в качестве платформы для международных закупок, стимулирования инвестиций, гуманитарных обменов и открытого сотрудничества. В этом году футбольный клуб "Монако" стал первым участником Лига 1, присутствовавшим на CIIE.
Мы надеемся с помощью CIIE познакомить большее количество китайцев с футбольным клубом "Монако" и способствовать сотрудничеству и обмену между двумя сторонами в таких областях, как футбол, бизнес и культура", - выразил надежду директор "Монако" в Китае Гу Тун.