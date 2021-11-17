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Китайское международное импортное ЭКСПО содействует совместному построению открытой мировой экономики

16.11.2021, 12:05 8560
Китайское международное импортное ЭКСПО содействует совместному построению открытой мировой экономики
ШАНХАЙ. 14 НОЯБРЯ - Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), как международный общественный продукт, которым пользуется весь мир, предоставляет новые возможности для восстановления и роста мировой экономики и объединяет усилия по совместному созданию мировой экономики открытого типа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники 4-й CIIE, открывшейся 4 ноября в Шанхае, могут с легкостью заметить импульсы и возможности для развития, которые приносит Китай за счет расширения открытости", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Содействие "зеленому" восстановлению постпандемической экономики стало всемирным консенсусом. "Зеленое" и низкоуглеродное развитие является важной темой нынешней CIIE. В этом году в выставочной зоне технического оборудования впервые выделен специальный зал для показа низкоуглеродной энергетики и технологий защиты окружающей среды. Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric на CIIE демонстрирует свое решение в виде "завода с нулевыми выбросами углерода". По словам исполнительного вице-президента компании Инь Чжэна, 30 заводов Schneider Electric в мире достигли установленного ими нулевого уровня выбросов углерода. 14 из этих заводов расположены в Китае. 

Китай активно продвигает зеленую экологическую трансформацию и способствует высококачественному развитию, что предоставляет нам больше возможностей и придает больший импульс нашему развитию в этой стране", - сказал Инь Чжэн.

 
Участники 4-й CIIE представили более здоровые и разнообразные экспонаты. В выставочной зоне пищевых и сельскохозяйственных продуктов датская биотехнологическая компания Novozymes продемонстрировала серию биологических решений "от фермы к столу". 

Мы надеемся с помощью платформы CIIE вместе работать с партнерами из разных отраслей, чтобы внести свой вклад в увеличение сельскохозяйственного производства, улучшение качества продуктов питания и сокращение пищевых отходов, а также лучше способствовать трансформации и высококачественному развитию промышленности", - сообщила президент Novozymes в Китае Чэнь Сяохуэй. 

 
Платформа CIIE повысила доступность новых продуктов и технологий, позволив тем самым общественности пользоваться плодами инноваций. На стенде американской компании Edwards Lifesciences в зоне медицинского оборудования и товаров для здоровья смоделированная операционная с помощью голографической технологии наглядно показывает ситуацию с использованием продуктов в реальных операциях. 

CIIE дополнительно раскрывает возможности в Китае и демонстрирует огромный потенциал китайского рынка. Мы глубоко ощущаем стимулирующее влияние платформы CIIE на распространение продукции", - сказал Е Тяньчэн, генеральный менеджер Edwards Lifesciences в Китае.

 
Кроме того, постепенно усиливаются функции CIIE в качестве платформы для международных закупок, стимулирования инвестиций, гуманитарных обменов и открытого сотрудничества. В этом году футбольный клуб "Монако" стал первым участником Лига 1, присутствовавшим на CIIE. 

Мы надеемся с помощью CIIE познакомить большее количество китайцев с футбольным клубом "Монако" и способствовать сотрудничеству и обмену между двумя сторонами в таких областях, как футбол, бизнес и культура", - выразил надежду директор "Монако" в Китае Гу Тун. 

 

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China Mobile до конца года введет в строй 700 тысяч базовых станций 5G

08.11.2021, 05:28 18064
China Mobile до конца года введет в строй 700 тысяч базовых станций 5G
ПЕКИН. 8 НОЯБРЯ - К концу года китайский мобильный оператор China Mobile намерен возвести порядка 700 тысяч базовых станций связи пятого поколения (5G), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Китайский мобильный оператор China Mobile построил в общей сложности более 560 тысяч базовых станций связи пятого поколения (5G). Об этом заявил гендиректор компании Дун Синь на открывшейся в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) Глобальной конференции партнеров China Mobile", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 

К настоящему времени China Mobile построил свыше 560 тысяч базовых станций 5G. До конца этого года мы продолжим наращивать темпы и сможем достичь еще больших показателей", - цитирует Дун Синь информационный портал Sina. 


Ранее Министерство промышленности и информатизации КНР сообщало о том, что к концу этого года у China Mobile будет насчитываться порядка 700 тысяч базовых станций связи пятого поколения. При этом общее количество станций в стране, построенных China Mobile, а также операторами China Telecom и China Unicom, превысит 1,4 млн.
 
Согласно прогнозу министерства, к 2023 году более 560 млн человек или около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в Китае будет использовать сети 5G.
 
Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тысяч базовых станций 5G, сеть уже охватила практически все города окружного значения.
 

Устойчивое развитие Китая в области транспорта пятью словами

25.10.2021, 23:16 39664
Устойчивое развитие Китая в области транспорта пятью словами
ПЕКИН. 25 ОКТЯБРЯ - Вторая Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту прошла в Пекине с 14 по 16 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обладая выдающимися достижениями в области транспортной инфраструктуры, Китай работает над дальнейшим использованием своего транспортного потенциала для содействия устойчивому развитию", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Рассмотрим, как транспорт, который можно охарактеризовать пятью словами: всеобъемлющий, удобный, чистый, умный и надежный, способствует устойчивому экономическому и социальному развитию в стране.
 
Всеобъемлющий
 
Почти каждый, кто приезжает в Китай, остается под впечатлением от его огромной и взаимосвязанной транспортной системы, охватывающей все: от высокоскоростных поездов до автоматизированных портов, которые позволяют пассажирам и товарам перемещаться по всей стране.
 
К концу 2020 года общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае превысила 38 000 километров, что составляет более двух третей от общемирового показателя, свидетельствуют официальные данные.
 
Система высокоскоростных железных дорог Китая охватывает более 95% городов-миллионников. Скоростные автомагистрали обслуживают более 98% с населением более 200 000 человек, в то время как 92% городов окружного уровня имеют доступ к гражданским аэропортам.
 
Ранее в этом году в КНР был обнародован план по созданию к 2035 году современной, высококачественной и всеобъемлющей национальной транспортной сети, обеспечивающей более высокоуровневую внутреннюю и международную связь, многоканальный доступ к крупным городам и эффективный охват узлов на уровне уездов.
 
Удобный
 

Хочешь разбогатеть, сначала построй дорогу", - гласит популярная китайская поговорка, подчеркивающая роль транспорта в развитии местной экономики и улучшении условий жизни людей.

 
Официальные данные показывают, что за период с 2012 года в Китае было построено или отремонтировано 2,36 млн километров сельских дорог, при этом общая длина сельских дорог достигла 4,38 млн километров, что составляет 84,3% от общей протяженности автодорог страны.
 
К 2020 году в Китае насчитывался 241 сертифицированный аэропорт, что на 58 больше, чем в 2012 году. Почти половина новых аэропортов была расположена в районах, избавившихся от бедности, при этом авиауслуги охватывали 82,6% населения, проживающего в вышеупомянутых районах.
 
С улучшением транспортной инфраструктуры людям в сельских и отдаленных районах стало намного легче путешествовать и заниматься бизнесом. Например, с введением в эксплуатацию в июне этого года железной дороги Лхаса-Ньингчи, у жителей юго-восточного Тибета впервые в истории появился доступ к железнодорожным услугам.
 
Чистый
 
В последние годы в транспортном секторе Китая наблюдаются "зеленые" преобразования на фоне стремления страны к устойчивому росту и повышения осведомленности общественности о важности охраны окружающей среды.
 
На сегодняшний день уровень электрификации железных дорог страны достиг 74,9%. Ежегодное потребление нефти железнодорожной системой Китая сократилось с пиковых 5,83 млн тонн в 1985 году до 2,31 млн тонн в настоящее время.
 
Повсеместное внедрение транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае - крупнейшем в мире автомобильном рынке, привело к "зеленому сдвигу" в мировом транспорте. В период с января по сентябрь продажи NEV в Китае составили около 2,16 млн единиц, что на 190% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В стране также был обнародован план действий по продвижению экологически чистого и низкоуглеродистого образа жизни, который стимулирует общественность уделять приоритетное внимание экологичным способам передвижения: пешим прогулкам, езде на велосипеде или использованию общественного транспорта.
 
Умный
 
Передовые технологии, такие как 5G, большие данные и искусственный интеллект, придают новый импульс транспортной отрасли Китая.
 
В новом районе Шанхая Линьган открылась 8,5-километровая интеллектуальная линия общественного транспорта. Чтобы воспользоваться интеллектуальными беспилотными автобусами, которые курсируют по часовой стрелке в течение примерно 30 минут, нужно лишь скачать мобильное приложение.
 
По данным Пекинского инновационного центра интеллектуальной мобильности, по состоянию на конец сентября в Пекине для испытаний беспилотных транспортных средств было открыто 278 дорог протяженностью более 1027 километров.
 
К 2025 году в стране будет создана базовая экосистема для беспилотных транспортных средств китайского стандарта, направленная на достижение масштабного производства беспилотных автомобилей с условной автоматизацией, говорится в документе, опубликованном в прошлом году.
 
Надежный
 
Китай прилагает постоянные усилия по усилению управления безопасностью и реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить безопасную доставку пассажиров в пункты назначения.
 
За период с 2012 года в стране не произошло ни одной крупной железнодорожной аварии, а число погибших в результате железнодорожных ЧП в 2019 году сократилось на 46,1% по сравнению с 2012 годом, говорится в Белой книге под названием "Устойчивое развитие транспорта в Китае".
 
В вышеупомянутом документе говорится, что в сфере гражданской авиации страны был установлен новый рекорд безопасности полетов - почти 81 млн часов непрерывных безопасных полетов за 112 месяцев.
 
После начала пандемии COVID-19 в Китае было принято множество мер, включая открытие быстрых почтовых каналов, чтобы остановить распространение вируса через транспорт и обеспечить наличие предметов экстренной и повседневной необходимости, что является решительной поддержкой в борьбе с пандемией.
 

В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок

04.10.2021, 08:14 71416
В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок
ПЕКИН. 4 ОКТЯБРЯ - В Китае, за период с января по июнь этого года, в рамках внутреннего туризма было совершено 1,87 млрд поездок, общая выручка предприятий сектора превысила 1,6 трлн юаней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно данным ведомства, общая выручка предприятий сектора внутреннего туризма страны превысила 1,6 трлн юаней (порядка 248 млрд долларов США)", - заявил официальный представитель Министерства культуры и туризма КНР Ван Сяофэн на пресс-конференции, сообщает Информационная компания Урумчи.

 
По его информации, "внутренний туристический рынок страны восстанавливается после Праздника Весны, который отмечали в феврале. И вышеуказанные показатели достигли примерно 60% от уровня за тот же период 2019 года".
 

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