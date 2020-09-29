Корпорация Alibaba представила первый облачный компьютер

Урумчи. 28 сентября. Kazakhstan Today - 17 сентября на конференции Юньци президент Alibaba Cloud Intelligence Чжан Цзяньфэн продемонстрировал первый облачный компьютер компании под названием "Уин" ("Wuying", "No Shadow", в переводе на русский означает "Без тени"), у этого суперкомпьютера нет локального хоста, процессора и жесткого диска, потому что все аппаратные устройства сосредоточены в облачном центре данных, передает Kazakhstan Today.

Чжан Цзяньфэн на пресс-конференции продемонстрировал, что он получил доступ к услугам облачного компьютера после входа в систему с помощью своего отпечатка пальца на С-Key размером с держатель визитной карточки. Необходимо лишь подключить экран и можно войти на рабочий стол специального облачного компьютера, получить доступ к различным приложениям и файлам. Это будущая модель работы, которую приносит с собой компьютер "Уин", - сообщает информационная компания "Урумчи".

Миграция вычислительных мощностей из автономного режима в облако - это общая тенденция, она происходит не только в центре хранения и обработки данных, но и в целом". По словам Чжан Цзяньфэна, в настоящее время в любой компании, организации или семье коэффициент использования персональных компьютеров очень низкий. В будущем каждый человек может иметь облачный суперкомпьютер, пользоваться, когда он необходим, временно хранить в облаке, когда он не нужен. В случае широкого применения облачных компьютеров можно будет сократить расходы вычислительных мощностей на 50%.

Уин" может в любое время расширять свои вычислительные мощности в облаке, не только обладать всеми возможностями традиционных компьютеров, но и выполнять задачи, которые традиционные компьютеры не могут выполнить или выполняют недостаточно эффективно. Например, облачный компьютер может выполнять моделирование дизайна, рендеринг анимации, разработку программного обеспечения и другие задачи, которые требуют очень высокой вычислительной производительности. "Уин" поддерживает неограниченное расширение, а ресурсы отдельного приложения можно гибко расширять до 104-ядерного ЦП и 1,5 ТБ памяти, что позволяет с легкостью справляться с требованиями высокопроизводительных вычислений", - заявил представитель проекта облачного компьютера "Уин" Лю Гохуа.

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