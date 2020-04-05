Американские ученые: Ухань не является источником COVID-19

Урумчи. 3 апреля. Kazakhstan Today - Согласно исследованиям, опубликованным в научном журнале "Nature Medicine", сообщается, что коронавирус нового типа "не создан в лаборатории и не является целенаправленно созданным человеком вирусом". Но исследования не дают точного ответа на его естественное происхождение, передает Kazakhstan Today.

В интервью телеканалу "ABC" один из авторов статьи Роберт Гэрри сказал, что, учитывая текущие теории заговора, циркулирующие в интернете, он считает, что необходимо использовать возможности всей команды для изучения происхождения этого нового коронавируса, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Исследователи обнаружили, что коронавирус не был создан людьми, потому что у него нет "ранее использовавшейся вирусной структуры", поэтому это может быть вирус, найденный у летучих мышей, или у панголина.

Исследователи выяснили, что коронавирус нового типа на 96% похож на коронавирус, обнаруженный у летучих мышей, но некоторые мутации объясняют, почему он так заразен. Гэрри сообщил, что мутации в поверхностных белках, возможно, спровоцировали пандемию, позволив ей заразить клетки человека.

Директор Национального института здоровья Фрэнсис Коллинз также поддержал идею этой статьи в личном блоге. Он заявил, что исследование опровергает предположение, что коронавирус возник вне природы.

Он также сообщил что, согласно исследованиям, еще одна возможность, которая спровоцировала пандемию, заключалась в том, что вирус был передан от животных человеку несколько лет назад, даже десятилетия назад, и, наконец, приобрел передачу от человека человеку, вызывая серьезные заболевания.

Кроме того, Гэрри также сообщил, что многие люди считают, что вирус возник на рынке морепродуктов в Ухане, это возможно не так. "Наш анализ и другие анализы указывают на более раннее происхождение". "Несомненно, в Ухане были случаи заболевания, но это не указывает, что первоисточник вируса именно там".

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