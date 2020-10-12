В Китае на фоне COVID-19 онлайн-набор на работу трудоустраивает выпускников вузов

Пекин. 2 октября. Kazakhstan Today - В Китае с марта текущего года для новоиспеченных выпускников вузов было проведено более 200 тыс. онлайн-ярмарок вакансий, что примерно в 20 раз больше, чем в офлайн-формате, заявило Министерство образования КНР, передает Kazakhstan Today.





С марта текущего года в Китае для новоиспеченных выпускников вузов было проведено более 200 тыс. онлайн-ярмарок вакансий, что примерно в 20 раз больше, чем в офлайн-формате. Это помогло Китаю преодолеть беспрецедентный вызов в области трудоустройства на фоне эпидемии COVID-19", - сообщило Министерство образования КНР.

Кампусный сервис "24365", флагманская онлайн-платформа по набору на работу, предоставил 15,22 млн единиц информации о вакансиях и зарегистрировал 37,36 млн резюме, при этом 6,69 млн новых выпускников зарегистрировались на сайте с момента его запуска в феврале, заявил официальный представитель ведомства Ван Хуэй.

Вместе с этим инструкции, связанные с трудоустройством, были размещены в Интернете, и более 80 тыс. консультантов и инструкторов вузов, имеющих богатый опыт поиска работы, ждут возможности помочь улучшить резюме студентов или поделиться навыками собеседования, отметил он.

Согласно официальным данным, в Китае в общей сложности 8,74 млн студентов окончили вузы в 2020 году.

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