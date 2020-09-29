Ухань. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Ухане на передовой борьбы с COVID-19 доктор из Франции Филипп Кляйн, который проработал в Ухане шесть лет в качестве терапевта в международном амбулаторном отделении больницы Сиехэ медицинского университета Тунцзи при Хуачжунском университете науки и технологий, недавно он получил вид на жительство КНР, передает Kazakhstan Today.

Когда эпидемия в Ухане была в самом разгаре, французский чартерный рейс эвакуировал сотни французов из Уханя, доктор Кляйн решил остаться и помочь местным специалистам в решительной борьбе с коронавирусной инфекцией. Начиная с 17 января, он каждый день надевал средства индивидуальной защиты и самостоятельно ездил по городу, оказывая амбулаторные медицинские услуги нуждающимся иностранцам. Филипп также выразил благодарность администрации больницы за возможность продолжать выполнять свой врачебной долг, несмотря на то, что он является иностранцем и в городе действовал строгий контроль передвижения", - сообщает информационная компания "Урумчи".

Я никогда не забуду, когда ездил один по безлюдному городу, в начале эпидемии была острая нехватка средств защиты. Я помню, как мне пришлось обмотать пациента простыней, чтобы защитить себя и окружающих от возможного заражения", - вспоминает французский врач.

По словам Филиппа, он воочию убедился в бесстрашии китайских медиков, которые показали высокий уровень профессионализма, преданность лечебному делу и родине.

Решительные действия китайского правительства по закрытию города Уханя на карантин, полная самоизоляция жителей, развитая транспортная инфраструктура и логистика, а также высокий уровень цифровизации позволили, по словам доктора Кляйна, остановить перекрестное распространение вируса и дать системе здравоохранения перестроиться на экстренный режим несения службы.





Когда эпидемия началась во Франции, я делился китайским опытом со своими коллегами, главной задачей было локализовать вспышку, а не приостановить или растянуть ее проявление", - говорит Филипп Кляйн.

Получение вида на жительство доктор Кляйн считает большой честью и не жалеет, что в самый трудный для Уханя период не бросил этот город.





В начале эпидемии моя жена и дети эвакуировались во Францию, сейчас они уже в Ухане, на карантине, 22 сентября мы вновь будем вместе, и я смогу открыть бутылку шампанского, чтобы отметить наше воссоединение в нашем любимом городе Ухане", - делится надеждами доктор Кляйн.

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