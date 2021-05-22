Отмена патентов на вакцины против Covid-19 может стать глобальным решением в борьбе с пандемией - БРИКС

Это может стать единым глобальным решением. На мой взгляд, уход от патентной охраны позволил бы выиграть всем, потому что это позволило бы производить на территории любой страны вакцины любых видов и добиться большего эффекта с точки зрения вакцинации. Совместными усилиями мы бы достигли необходимого популяционного иммунитета, а это важный стратегический и политический вопрос", - заявил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.
По информации Иванова, "сейчас инициатива о временной отмене патентных прав на фармацевтическую продукцию для борьбы с пандемией, которая была выдвинута ЮАР и Индией в октябре прошлого года, рассматривается на площадке Всемирной торговой организации. Применение этой нормы неоправданно долго откладывалось. "Она была "спящей", и это нельзя ничем объяснить, кроме как агрессивным лоббизмом со стороны некоторых фармкомпаний".
Директор Антимонопольного центра БРИКС объяснил опасения фармкомпаний тем, что они не справляются со спросом, - их собственных производственных мощностей недостаточно.
Говоря о возможных финансовых потерях производителей вакцин, Иванов отметил, что оценить их трудно, ведь сейчас нет понимания того, как проходят закупки вакцин.
Ряд вакцин, в том числе российская, допущен до развивающихся стран, и мы не знаем, какой объем платежей осуществляется этими странами и осуществляется ли вообще, сколько вакцин отпускается в кредит, как этот кредит обслуживается и т.д.", - указал он, добавив, что, рассчитывая на выгоды от продажи вакцин, можно потерять нечто большее.
Что касается последствий такой меры, то, как отметил Иванов, прямое последствие - это повышение доступа к оригинальным инновационным препаратам. "Это даст возможность более эффективно обеспечивать препаратами пациентов во всем мире по более доступным ценам и с большей скоростью поставок. Это очевидные последствия применения этого института", - заключил он.
Китай поддерживает призыв развивающихся стран отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Вакцины являются мощным оружием в борьбе с пандемией, он заверил, что, будучи крупнейшей развивающейся страной и ответственным членом международного сообщества, Китай сделает все, чтобы помочь развивающимся странам одержать победу над пандемией", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства