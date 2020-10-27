Сучжоу. 24 октября. Kazakhstan Today - Древний китайский город Сучжоу - это традиционный и современный город с почти 2500-летней историей, один из первых национальных исторических и культурных городов Китая, передает Kazakhstan Today.

Сучжоу давно известен как внутри страны, так и за рубежом. Это древний и динамичный город с почти 2500-летней историей, один из первых национальных исторических и культурных городов Китая. Сегодня под юрисдикцией Сучжоу находятся 5 районов и 4 города уездного уровня с общей площадью более 8600 квадратных километров (восемь территорий Гонконга), а постоянное население превышает 10 миллионов человек. На небесах рай, на земле Сучжоу и Ханчжоу". Сучжоу давно известен как внутри страны, так и за рубежом. Это древний и динамичный город с почти 2500-летней историей, один из первых национальных исторических и культурных городов Китая. Сегодня под юрисдикцией Сучжоу находятся 5 районов и 4 города уездного уровня с общей площадью более 8600 квадратных километров (восемь территорий Гонконга), а постоянное население превышает 10 миллионов человек. В 2019 году общий экономический объем Сучжоу достиг 1,92 трлн юаней. Общий объем экономики города на уровне провинции превышает более десяти провинций Китая, что свидетельствует о его экономической силе. Прогулки по городским улочкам, причудливые здания и небоскребы соседствуют друг с другом. Древние каналы и современные высокоскоростные железные дороги переплетаются. Представители местных органов власти и люди с гордостью говорят, что Сучжоу - это традиционный и современный город, словно две стороны одной медали", - сообщает информационная компания "Урумчи".

Передовые деревни Цзянсу

Окруженная зеленой водой, перед вами предстает современная деревня в уникальном стиле Цзяннань, которая по впечатлению сильно отличается от китайской сельской местности!

Деревня Юнлянь, расположенная на востоке Чжанцзягана, за последние несколько десятилетий превратилась из бедной деревни в экономически процветающую местность. Чистый доход сельских жителей на душу населения в 2019 году составил 58000 юаней (9 миллионов долларов США). В выставочном центре Юнлянь вы можете познакомиться с историей становления и трудностями развития деревни Юнлянь, а современные технологии демонстрации дают возможность более глубоко изучить историю успеха.

Yonggang Group является основным источником экономического роста в деревне Юнлянь. Это сталелитейное предприятие, преобразованное из деревенского предприятия Yonglian Rolling Mill, войдет в 100 крупнейших частных предприятий страны в 2020 году. В 2019 году объем производства составил 75 миллиардов юаней, прибыль и налоги - 5,6 миллиарда юаней, а доступные финансовые ресурсы на уровне села - 168 миллионов юаней.

В 2002 году компания Yonggang передала 25% своего капитала деревенскому коллективу во время реструктуризации, таким образом гарантируя, что деревенский коллектив может ежегодно получать огромные дивиденды от корпоративной прибыли. Именно эти 25% акций ежегодно приносят деревне Юнлянь доход в размере 100 миллионов юаней и являются мощной опорой для коллективной экономики.

Совет сельских жителей - одно из знаковых зданий деревни Юнлянь. Когда в деревне возникает серьезный вопрос, требующий решения, представители сельских жителей собираются здесь, чтобы проголосовать, после того, как все полностью выскажут свое мнение. Здесь мы можем почувствовать, что автономия китайских сельских жителей, массовая демократия и верховенство закона открыты и прозрачны.

Деревня Люшэ - эта естественная, простая, свежая и подвижная деревня на берегу озера Тайху теперь стала туристическим центром и местом отдыха для туристов из региона дельты реки Янцзы. Деревня Люшэ имеет историю более 600 лет.

В 2016 году 9-я выставка садоводства Цзянсу разместилась в городе Линьху, а деревня Люшэ на берегу озера Тайху была классифицирована как часть парка Garden Expo. Воспользовавшись этой возможностью, деревня Люше активно способствовала строительству красивой деревни и приобрела совершенно новый облик. Жители используют гостевые дома в качестве основы для активизации развития индустрии сельского туризма в деревне. В настоящее время в Люшэ открыто более 10 семейных гостевых домов, с более чем 100 комнатами, каждая из которых оформлена в индивидуальном стиле.

От овощного рынка до места притяжения интернет звезд

В историческом центре Сучжоу большое количество мостов и каналов, прогуливаясь по Храмовой улице Динхуэй, пройдите небольшой мост рядом с переулком Ецзя, вы увидите большую "двойную башню". Две светящиеся башни - это и есть район сучжоуского рынка.

Когда дело доходит до овощного рынка, большинство людей думает, что это грязное место. Но на рынке Twin Towers Market мы обнаружили, что магазины вдоль улицы чистые и светлые, ателье, торговые бутики и продуктовые магазины построены по уникальному дизайну и очень функциональны. Один из туристов из Шанхая поделился своими впечатлениями от рынка и остался, очень доволен. Местная администрация района Гусу города Сучжоу приступила к модернизации рынка не только для облагораживания территории, но и создания благоприятного бизнес-климата для предпринимателей.

На рынке Twin Towers Market площадью более 2300 квадратных метров мы видим, что прямоугольные световые табло выделяют различные зоны рынка, такие как овощи, фрукты, морепродукты, сувениры и т.д. Над каждым прилавком есть экран компьютера, на котором отображается информация о владельце киоска, цены на товары, дата производства и другая информация, чтобы посетители могли уверенно покупать.

Современная молодежь редко ходят на овощной рынок, но мне нравится приходить сюда. Рынок Башен-близнецов - это ноу-хау в нашем городе, которое может привлечь больше молодых людей, чтобы они познакомились с ним и передали традиционный образ жизни и прекрасные воспоминания. В свободное время она любит посещать рынок не только ради покупок, но и также полакомиться различного рода деликатесами", - рассказала жительница города Сучжоу по фамилии Лю.

Возможно именно по этой причине, район башен-близнецов стал популярным среди интернет-блогеров. Широкий ассортимент различного рода закусок привлекает большое количество туристов, в среднем цена за порцию еды не достигает 10 юаней.

Кроме того, на рынке есть чайные, кафе и пабы, а недалеко от рынка есть книжный магазин, в котором часто любят бывать школьники и студенты. Такая трансформация не только изменила атмосферу покупки еды, но и привлекла сюда больше людей. Изысканность этого южного города не сравнится даже с самым красочным праздничным фейерверком.

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