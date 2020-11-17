ЕАЭС порекомендовали использовать платформы электронной торговли для расширения экспорта в Китай

Пекин. 15 ноября. Kazakhstan Today - В трудных условиях восстановления мировой экономики странам Евразийского экономического союза следует усиливать развитие электронной коммерции, использовать платформы электронной торговли для расширения экспорта в Китай, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.





На недавно прошедшем видеофоруме по сопряжению Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь" министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов отметил, что в трудных условиях восстановления мировой экономики странам Евразийского экономического союза следует усиливать развитие электронной коммерции, использовать платформы электронной торговли для расширения экспорта в Китай. Электронная коммерция станет важной движущей силой для экономического развития Казахстана. По словам министра, правительство страны планирует углубить сотрудничество с КНР в разных сферах, а также ускорить развитие электронной торговли.

Согласно официальным статистическим данным Казахстана, в первой половине этого года объем рынка электронной коммерции достиг 1,1 млрд американских долларов, что составило 9,4% от общего масштаба розничной торговли Китая. Ожидается, что в этом году объем продаж через платформы электронной коммерции достигнет 2,2 млрд американских долларов. По новейшему плану развития правительства Казахстана, к 2025 году доля электронной коммерции вырастет до 15% в общем объеме розничной торговли.

В глобальной борьбе с эпидемией, а также в условиях экономического восстановления стремительно развивается электронная коммерция. Все больше предприятий из Казахстана выходят на платформы электронной торговли Китая. На фоне продвижения электронной коммерции углубляется интерес китайских потребителей к товарам из Казахстана", - отметил Султанов.

С целью оказания помощи большему количеству предприятий использовать платформы электронной коммерции для осуществления своей деятельности, с этого года Министерство торговли и интеграции Казахстана осуществляет программу "Обучение интернет-экспортеров" для отдельных квалифицированных предприятий страны. Вплоть до настоящего времени 46 казахстанских компаний получили квалификации китайских платформ электронной коммерции, они могут продавать разные товары от сельскохозяйственной продукции до цифрового оборудования.





Недавно был запущен второй этап программы по обучению поставщиков, планируется, что в течение года другие 50 предприятий Казахстана выйдут на китайские платформы электронной коммерции", - отметил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Результаты сотрудничества Казахстана и Китая в электронной коммерции очевидны. Платформы электронной коммерции КНР напрямую нацелены на 940 млн интернет-пользователей, рыночный потенциал огромный", - заметил председатель правления Казахстанско-китайской ассоциации содействия торговли Канат Бейсек.





По его словам, платформы электронной коммерции КНР создают благоприятные возможности для выхода качественной продукции Казахстана на китайский рынок, а также предоставляют широкое пространство для развития малых и средних предприятий Казахстана.

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