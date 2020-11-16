Эксперты оценили 3-ю Китайскую международную выставку ЭКСПО в Шанхае

Шанхай. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Шанхае с 5 по 10 ноября прошла 3-я Китайская международная импортная выставка ЭКСПО (CIIE), по мнению экспертов, на фоне распространения эпидемии COVID-19, ухудшения ситуации с мировой экономикой и подъема протекционизма в некоторых странах многие иностранные компании продолжают увеличивать инвестиции в Китай и расширять деятельность, что демонстрирует их уверенность в будущем развития китайской экономики, передает Kazakhstan Today.

Эпидемия коронавируса нового типа COVID-19 нанесла тяжелый удар мировой экономике и оказала негативное воздействие на производство и деятельность компаний разных стран. Большинство крупных международных выставок придется отменить или отложить. На этом фоне CIIE проведена в запланированные сроки, что свидетельствует о достигнутых Китаем огромных достижениях в борьбе с инфекцией, а также призвано вселить уверенность в глобальной торговой среде. Несмотря на продолжающееся распространение эпидемии COVID-19 по всему миру, иностранные компании по-прежнему с энтузиазмом относятся к участию в данной выставке", - сообщает Информационная компания Урумчи.

Выставочная площадь выставки этого года расширилась до 360 тыс. квадратных метров. Повышенный спрос на участие в CIIE говорит о том, что иностранные экспоненты признали сильную привлекательность выставки и китайского рынка", - отметил заместитель директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай.

По его информации, в связи с противоэпидемическими ограничениями на нынешней выставке не был представлен национальный стенд России. Тем не менее немало российских компаний, преодолев существующие сложности, представили свою продукцию, включая конфеты, печенье, водку, мед, мороженную треску, янтарные браслеты и хрустальные товары.

На текущий момент Китай является локомотивом мировой экономики. Выставка позволяет китайским покупателям найти надежных поставщиков продукции и представляет российским компаниям площадку для установления деловых контактов и связей", - отметил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, подчеркнув, что растущий спрос китайских потребителей на импортные товары побудил еще больше иностранных компаний участвовать в CIIE и производить продукты, отвечающие потребностям китайских потребителей.

Китайский рынок всегда был и остается одним из ключевых рынков для нас, в том числе и в экспорте", - заявил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, Казахстан участвовал в выставке дистанционно. У каждой компании на стенде был специалист, который представлял продукцию. При этом у каждого такого специалиста имелось оборудование для связи с представителем соответствующей компании в Казахстане", - рассказал Еренов.

На стенде более 30 казахстанских компаний представили свою продукцию: шубат, сухое кобылье молоко, стейки из говядины, сгущенное молоко с сахаром, консервы, макаронные изделия, рапсовое и сафлоровое масла, филе карпа и другие экологически чистые продукты.

Несмотря на ограничения для наших предпринимателей, интерес к выставке был очень большой", - сказал глава Внешнеторговой палаты Казахстана, добавив, что его страна запустила программу по взращиванию экспортеров, нацеленных на рынок Китая, который предъявляет наиболее сложные требования, но в то же время предоставляет огромные возможности.

Кроме того, в CIIE также принимали участие представители компаний из Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, которые предложили вино, напитки, шоколад, варенье, масло, кетчуп и другую продовольственную и сельскохозяйственную продукцию.

Недавно на инвестиционном форуме "Россия зовет!", прошедшем в онлайн-формате, отвечая на вопросы участников, президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на все сложности мировой экономики, привнесенные пандемией COVID-19, рост в Азии все-таки продолжается. В Китае рост, может быть, не такой, как тому хотелось бы, но все-таки это рост, и рост существенный. В этом смысле Китай остается драйвером развития мировой экономики, надо это признать, считает российский лидер.

В последнем докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики" говорится, что мировая экономика в 2020 году сократится на 4,4%, а экономика Китая, как прогнозируется, вырастет на 1,9%. Это единственная крупная экономика, которую, возможно, ждет рост в этом году.

Выступая в онлайн режиме на объединенной церемонии открытия 3-й CIIE и международного экономического форума Хунцяо, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен продолжать наращивать шаги в направлении открытости внешнему миру, делиться своими рыночными возможностями с миром и внести свой вклад в восстановление мировой экономики.

Китай, придерживаясь открытости, сотрудничества и принципа достижения взаимного выигрыша, активизирует усилия по сокращению списка запрещенных или ограниченных к импорту технологий, содействию инновационному развитию внешней торговли, улучшению делового климата и углублению двустороннего, многостороннего и регионального сотрудничества, с тем чтобы принести еще больше позитивной энергии в международное сообщество", - подчеркнул Си Цзиньпин.

CIIE является огромным окном для мировых игроков для выхода на китайский рынок и свидетельством приверженности Китая расширению открытости и высококачественному развитию. Факты доказывают, что, несмотря на спад мировой экономики, открытый Китай, в котором устойчивое социально-экономическое развитие, остается хорошим местом для инвестиций," - отметил заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

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