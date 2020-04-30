Китай должен поделиться с другими странами опытом борьбы с вирусной инфекцией

Урумчи. 28 апреля. Kazakhstan Today - Китай должен поделиться с другими странами опытом в борьбе с вирусной инфекцией, рассказала о комплексе мер по борьбе с пандемией китайский врач, работавшая в Ухане, передает Kazakhstan Today.

Ситуация в мире по-прежнему серьезная, мы должны в соответствии с концепцией Сообщества единой судьбы человечества поделиться с другими странами опытом борьбы с вирусной инфекцией. Если мир справится с эпидемией, то и Китай сможет победить в борьбе с пандемией", - сообщила Академик Академии наук Китая Ли Ланьцзюань, сообщает Информационная компания города Урумчи.

1 февраля 73-летняя Ли Ланьцзюань отправилась на помощь в Ухань. Во время отъезда она сказала, что еще не думала, когда сможет вернуться. За 58 дней в Ухане Ли Ланьцзюань и её команда показали хороший результат клинического применения техники искусственной печени. При гиперцитокинемии, тяжелобольным пациентам проводили лечение с искусственной печенью, тем самым увеличив их выживаемость.

Кроме того, хорошо зарекомендовала себя технология использования стволовых клеток и микроорганизмов. Опыт профилактики и контроля эпидемии, а также алгоритм лечения больных ценный опыт для мирового сообщества", - говорит Ли Ланьцзюань.

В настоящее время беспокойство у общества вызывают бессимптомные больные. "Сами по себе бессимптомные не опасны, необходимо наладить эффективную работу по тестированию, чтобы выявить всех бессимптомных", - подчеркнула Ли Ланьцзюань.

По словам Ли Ланьцзюань, бессимптомные больные - это скрытая инфекция или, возможно, ее начальная стадия, у некоторых через несколько дней могут проявиться симптомы, но это не страшно, при появлении симптомов можно обнаружить вирус. Есть и такие, у кого нет никаких симптомов, и они выздоравливают самостоятельно, вырабатывая антитела, поэтому бессимптомные опасны лишь тем, что могут заразить других.

Она отметила, что необходимо продолжить контроль на местах, носить медицинские маски, не посещать многолюдные места, но самое важное - продолжать тестирование, даже при малейших симптомах, всем контактным лицам также надо проводить тестирование. "Все подозрительные случаи должны быть проверены", - говорит Ли Ланьцзюань.

Международный день труда, второй после китайского Нового года праздник, но по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации многие китайцы предпочли остаться дома. Однако некоторые всё же хотят выехать на пять выходных дней, но так как эпидемия в Китае не завершилась, перед правительством встал вопрос об открытии туристских мест и стимулировании туристских поездок. Китай обладает богатыми туристскими ресурсами. В 2019 году Китай принял более 6 млрд человек, рост по сравнению с прошлым годом составил 8,4%, доход внутреннего туризма составил 5,72 трлн юаней, рост составил 11,7%, сообщает Информационная компания города Урумчи.

За первый квартал 2020 года туристская отрасль Китая из-за эпидемической ситуации достигла дна. Поэтому многих китайцев интересует вопрос, можно ли выехать на майские праздники? Академик Академии наук Китая Ли Ланьцзюань сообщила, что в рамках проводимых противоэпидемических работ говорить о внутреннем туризме вполне возможно. "Людям необходимо правильно использовать эти выходные и хорошо отдохнуть, а также отказаться от посещения мест массового скопления людей. В условиях глобальной пандемии туризм внутри Китая всё-таки безопаснее", - отметила Ли Ланьцзюань.

По словам Ли Ланьцзюань, студентам за рубежом необходимо по возможности оставаться дома, не бывать в местах массового скопления людей, где риск заражения очень высокий. А если всё-таки вышли, надевать маску и помнить о бессимптомных больных. При появлении малейших симптомов обратиться в больницу, соблюдать гигиену и мыть руки.

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