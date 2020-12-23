Фильм "Красавица из Кашгара" вызвал теплые чувства у двух поколений людей, оказавших некогда помощь Синьцзяну

Синьцзян. 22 декабря. Kazakhstan Today - 2 декабря текущего года более десятка уроженцев провинции Гуандун, вышедших на пенсию, посмотрели еще не появившийся в прокате фильм "Красавица из Кашгара", в котором рассказывается о том, как три поколения семьи главной героини оказывали помощь Синьцзяну, многие пожилые люди не смогли сдержать слезы, передает Kazakhstan Today.

Мы приехали в Синьцзян из провинции Гуандун еще в 50-х годах прошлого столетия. В то время нас было 11 тыс. человек, большинство из нас были учениками младших классов средней школы. Многие тогда прошли профессиональную подготовку и были распределены в разные районы Синьцзяна. При просмотре фильма на меня нахлынули воспоминания о тех годах, которые я посвятила помощи Синьцзяну", - рассказывает 85-летняя Ли Дифа.

Меня очень тронул тот момент, когда я увидел надгробные памятники отца и дедушки главной героини Юань Сюэ, установленные на Памирском плато. А когда она сама вернулась в Синьцзян по зову сердца, я еле смог сдержать свои чувства. Два поколения людей из моей семьи тоже работали и жили в Синьцзяне, прямо как в фильме. В те годы многие люди, подобно отцу и деду Юань Сюэ, откликнулись на призыв государства поддержать строительство нового Синьцзяна и укоренились в Синьцзяне", - отмечает Хуан Юйюнь, которому уже почти 90 лет.

Я был в Кашгаре дважды. В первый раз, когда только приехал в Синьцзян в 1950-х годах. Тогда в Кашгаре было полно глиняных домов, более-менее приличных кирпичных домов было совсем мало. Передвигались тогда все верхом на лошадях, пыль так и летала в воздухе. Во второй раз я посетил его в прошлом году. Город выглядит точно так же, как в фильме. Кашгар очень сильно изменился, особенно за последние годы произошли потрясающие изменения", - рассказывает Го Иншэн.

Другие пожилые люди также отметили, что они лично увидели развитие и изменения Синьцзяна за последние годы. После просмотра этого фильма в их сердцах вновь вспыхнул тот огонь, с которым они когда-то прибыли в Синьцзян", - сообщает Информационная компания Урумчи.





Наблюдая за развитием Синьцзяна сегодня, мы с уверенностью можем сказать, что наши усилия в те годы были не напрасны. Мы ничуть не сожалеем, что бросили свои родные края и переехали сюда, скорее наоборот, мы очень гордимся этим", - говорит Хуан Юйюнь.

В этом фильме я увидела, как два поколения людей оказывали помощь Синьцзяну. Они отдали свою молодость ради будущего своих детей и внуков. Многие из них пустили корни в Синьцзяне, как и три поколения семьи героини. Я почувствовала любовь к Синьцзяну и гордость за свою страну. Надеюсь, в будущем выйдет еще больше хороших фильмов", - поделилась своим мнением после просмотра Чжан Юнмэй, представительница второго поколения людей, помогавших Синьцзяну встать на ноги.

Фильм выйдет в прокат в начале следующего года.

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