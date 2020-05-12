Гэн Липин, Генеральный консул КНР в Алматы

Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - Генконсул КНР в Алматы отметила важность взаимной поддержки Китая и Казахстана в борьбе с COVID-19, всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и традиционной дружбе между двумя народами, передает Kazakhstan Today.

Взаимная поддержка Китая и Казахстана в борьбе с эпидемией свидетельствует о прочности вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и традиционной дружбе между двумя народами, а также служит примером для дальнейшего ускорения восстановления делового сотрудничества между двумя странами в различных областях", - подчеркнула генеральный консул КНР в Алматы Гэн Липин в опубликованной накануне статье "Лучи сотрудничества разгонят тучи эпидемии".

В своей статье генконсул обратила особое внимание на то, что "недавно группа медицинских экспертов из Китая успешно завершила свою миссию в Казахстане и вернулась на Родину. Их поездка была проведена по приглашению казахстанской стороны для реализации недавно достигнутых договоренностей по совместной борьбе с эпидемией между китайским и казахстанским лидерами. Во время пребывания в Казахстане группа посетила Нур-Султан, Караганду и Алматы, где эксперты провели 44 онлайн-конференции и встречи с соответствующими органами РК, провела 35 обучающих семинаров на 10 790 человек, ответила на около 500 вопросов казахстанских медработников. Правительство Казахстана высоко оценило плодотворную работу китайских экспертов и наградило их нагрудными знаками "За вклад в развитие здравоохранения Казахстана". Группа экспертов поблагодарила казахстанскую сторону за оказанное содействие и обеспечение в их работе, а также выразили восхищение предпринятыми в Казахстане строгими мерами по профилактике и контролю за эпидемией и высоким уровнем ответственности казахстанского правительства перед своим народом. Стороны также отметили, что и дальше продолжат сотрудничество в разном формате в области здравоохранения для борьбы с эпидемией".

Китай никогда не был одинок на пути борьбы с эпидемией. Мы никогда не забудем оказанную Китаю в первые дни эпидемии духовную и материальную поддержку многих членов международного сообщества, которая придала Китаю тепло и силу в борьбе с вирусом. Теперь Китай превращает это тепло и силу в стимул для закрепления результата борьбы с эпидемией, ускоренного возобновления работы и производства, поддержания других стран в борьбе с вирусом и спасении жизни людей, а также для оказания еще большей поддержки для скорейшего возрождения всего мира. На сегодняшний день Китай пожертвовал 50 млн долларов США ВОЗ на борьбу с коронавирусом и оказал материальную помощь около 130 странам и 4 международным организациям, в которую входят медицинские маски, защитная одежда, тесты на вирус и другие. Китай направил 14 групп медицинских экспертов в 12 стран и провел более 80 онлайн-конференций более чем со 150 странами и международными организациями. Китайское правительство и граждане пожертвовали медицинские средства более чем 140 странам и регионам, а также международным организациям. Китай своей искренностью и действиями демонстрирует, что сам является не только инициатором, но и активным исполнителем в ходе достижения цели коллективной борьбы всего мира с пандемией", - пишет автор.

По мнению дипломата, "в процессе развития человечества трудно предвидеть, когда и где могут произойти разного рода стихийные бедствия, в том числе эпидемические заболевания, и все, что мы можем сделать, - это сплочение и сотрудничество, взаимная поддержка и совместная победа над разного рода общими врагами человечества. В настоящее время пандемия коронавирусной инфекции СОVID-19 во всем мире не поддается эффективному контролю, и ситуация в борьбе с эпидемией по-прежнему остается серьезной. В то же время эпидемия неизбежно оказывает всестороннее воздействие на мировое производство и спрос, что, в свою очередь, влияет на работу и жизнь людей. Всестороннее усиление международного сотрудничества, устранение всех нежелательных препятствий и отвлекающих факторов, совместная победа над эпидемией и восстановление мировой экономической активности должны быть нашим общим желанием и общей ответственностью. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в недавно состоявшемся чрезвычайном саммите лидеров G20 и выступил с речью "Совместная борьба с эпидемией и преодоление трудностей общими усилиями", выдвинув инициативу из четырех пунктов, в которой выражается готовность правительства Китая к сотрудничеству со всеми странами мира в борьбе с пандемией и оживлении экономики. Победа над вирусом требует сотрудничества, а возрождение мировой экономики требует сотрудничества еще больше. Давайте приложим совместные усилия, чтобы светлые лучи сотрудничества разогнали темные тучи эпидемии, и вместе встретим лучшее будущее человечества".

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