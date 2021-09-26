Хоргос отправит 100 тысяч "лунных пряников" в страны Центральной Азии

ХОРГОС. 25 СЕНТЯБРЯ - В Хоргосе Синьцзяна произведены, прошли таможенное оформление и готовы к экспорту в страны Центральной Азии 100 тысяч юэбин (лунных пряников) передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хоргосская компания "Цзин И" занимается производством и экспортом "лунных пряников", директор компании Юй Чэнчжун более 20 лет занимается внешней торговлей. В последние дни, в соответствии с заказом клиента, он отправил за рубеж лунные пряники, чтобы скрасить тоску китайцам и переселенцам, оказавшимся во время праздника середины осени вне дома", - сообщает информационная компания Урумчи.

В текущем году Хоргос продолжает усиливать поддержку предприятий, информирует о правилах и требованиях стран-импортеров по пищевой продукции, помогает предприятиям по созданию полной системы управления качеством и безопасностью, контролю экспортируемых пищевых продуктов и соблюдению карантинных требований страны-импортера.

Так как срок хранения лунных пряников довольно короткий, применяются более строгие требования в рамках таможенного оформления. Сотрудники таможни лично выезжали на предприятие по производству пряников, на основании требований безопасности и качества отдельно взятой страны или региона содействовали предварительному оформлению таможенных деклараций для ускоренного прохождения контроля на границе на основании плана экспорта предприятия и скорейшего прибытия товара до места получения", - сообщил сотрудник таможни Хоргоса Сюй Вэй.

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