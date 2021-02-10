Хоргос становится важным хабом маршрута Китай - Европа

Урумчи. 8 февраля. Kazakhstan Today - На станции Хоргос на границе Китая и Казахстана в настоящее время проводится среднесуточная проверка и выпуск от 13 до 15 составов по маршруту Китай - Европа, максимальное количество - до 18 составов, передает Kazakhstan Today.

Первый поезд Уишань - Алматы по маршруту Китай - Европа отправился из железнодорожной станции Хоргос в Синьцзяне утром 28 января. Количество маршрутов, проходящих через Хоргос, увеличилось до 22, это на 6 маршрутов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поезд Уишань - Алматы отправляется из города Уишань провинции Фуцзянь 21 числа этого месяца. Он перевозит 42 контейнера, в основном пластмассовые изделия и мелкие хозяйственные товары, произведенные в провинции Фуцзянь и прилегающих районах. Поезд будет перегруппирован в Алматы с последующей отправкой в страны Центральной Европы", - сообщает Информационная компания Урумчи.

После того как поезд прибыл на нашу станцию, мы активно взаимодействовали с таможней, пограничной службой и другими государственными службами на границе для быстрого оформления состава, значительно сократили время пребывания на нашей станции и обеспечили отправку поезда с нашей станции в кратчайшие сроки", - сказал Фэн Шаньтао, диспетчер центра управления производством безопасности железнодорожной станции Хоргос.

Чтобы обеспечить качественное развитие и эффективную работу железнодорожного маршрута Китай - Европа, таможня Хоргоса находится в тесном контакте с таможней в месте отправления, прилагая усилия на обоих концах надзора и обслуживания семь дней в неделю, 24 часа в сутки. В настоящее время операции по перегрузке выполняются одновременно с декларированием и таможенными проверками, что гарантирует своевременное прибытие и отбытие поездов согласно графикам движения.

На станции Хоргос на границе Китая и Казахстана в настоящее время проводится среднесуточная проверка и выпуск от 13 до 15 составов по маршруту Китай - Европа, максимальное количество - до 18 составов.

В 2020 году количество поездов Китай - Европа, прибывающих и отправляющихся из страны через Хоргос, достигло 4722, с объемом грузов более 3,68 млн тонн и объемом торговли более 26,4 млрд долларов США, рост составил 38,8% - 30,2% и 58,6%, соответственно.

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