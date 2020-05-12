Институт Пастера: коронавирус попал во Францию не из Китая

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Урумчи. 8 мая. Kazakhstan Today - Во Франции Институт Пастера 28 апреля в опубликованном пресс-релизе заявил о локальном происхождении коронавируса в стране по итогам завершенного исследования, связанного с "анализом ввезенных случаев заболевания и ранних источников распространения нового типа коронавируса", результаты исследования предварительно были опубликованы на веб-сайте bioRxiv.org, передает Kazakhstan Today.

Согласно исследованию, первые случаи коронавируса во Франции в начале января не были импортированы из Китая и Италии, они были вызваны локально циркулирующим штаммом неизвестного происхождения. Это исследование проводилось во главе с директором Государственного справочного центра по инфекционным респираторным заболеваниям Франции Сильви ван дер Верфом и научным сотрудником Института Пастера Этьеном Симоном-Лориером, сообщает китайская ежедневная газета "Жэньминь Жибао" .

24 января во Франции был обнаружен первый случай заболевания коронавирусом, который также стал первым случаем в Европе. Другие два случая, завезенные из Китая, были в срочном порядке выявлены и вылечены. Правительство Франции сразу же приняло меры, отследило тесные контакты этих пациентов, приостановило дельнейшее распространение вируса. В январе завезенные из Китая случаи заболевания не вызвали локального распространения во Франции, что свидетельствует об эффективности мер страны по профилактике и контролю.

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