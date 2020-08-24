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История успеха Хоргоса глазами бизнеса

23.08.2020, 15:55 37828
Урумчи. 23 августа. Kazakhstan Today - Хоргос  за шесть лет с момента обретения статуса города был занят формированием и улучшением имиджа бренда "самого молодого приграничного города Китая", превращаясь в современный международный город с самобытной культурой и уникальным шармом, считают местные  представители бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Когда наступает ночь, город Хоргос, который находится через реку от Казахстана, погружается в яркие огни и выглядит ослепительно, эффектнее, нежели днем. Различные ретро-здания, уличная еда вдоль улиц со всех сторон заставляют людей чувствовать себя как в центре большого китайского города", - рассказали в Информационной компании "Урумчи".

 

Каждый день после работы 44-летний житель Хоргоса Хуан Бовэй медленным шагом прогуливаясь, возвращается домой, для него это словно ночное рандеву с любимым городом. Этим летом ночной рынок "Стоянка Шёлкового пути" по улице Дружбы место притяжения туристов, колорит Центральной Азии и западное оформление, различные магазины, кафе и развлечение. Одна только неторопливая жизнь стала визитной карточкой города Хоргоса; "медленный город" -так называют его, горделиво поделился Хуан Бовэй, - пишет издание. 


По его словам, "сейчас, кроме "Дома заседаний" и таможни, не осталось ничего от старого города. В 90-е годы после окончания университета молодой Хуан Бовэй приехал в Хоргос на заработки, каждый день работал с 9 утра и до 5 вечера. Тогда все дороги были ухабистые, самое высокое здание - это трех-, четырехэтажное здание таможни. В то время инфраструктура была слабо развита, но даже это не помешало Хоргосу начать путь процветания".
 
Популярность приграничной торговли открыла возможность для массового предпринимательства. В 2000 году Хуан Бовэй уволился с работы, арендовал бутик в приграничной зоне и начал торговлю продуктами питания и игрушками. 

В 2005 году, мы уже начали выходить на внешние рынки, можно сказать, что город развивался как этот торговый центр, также расширялся, строились новые здания, улицы расширялись, стремительно менялся облик Хоргоса", - вспоминает Хуан Бовэй. 


Магазин Хуана Бовэя в основном продает сувенирную продукцию, площадь магазина небольшая, но ассортимент товаров разнообразный, особенной популярностью среди туристов пользуется казахстанский шоколад, реализация которого не прерывается уже на протяжении многих лет. Хоргос в жизни Хуан Бовэй сыграл основную роль, в течение 20 лет, его молодость, семья и работа всё зародилось и пустило корни здесь. 

Можно сказать, что лет 20 назад жители Хоргоса головой были погружены в торговлю, а сейчас мы увидели, какое произошло мощное развитие города, модернизация позволила нам наслаждаться городской жизнью и я с уверенностью могу сказать, что сейчас самое лучшее время", - рассказывает Хуан Бовэй.

 
Расположенный на границе с Казахстаном Хоргос - самый удаленный от прибрежных развитых восточных провинций Китая пограничный переход. Инициатива "Один пояс, один путь" превратила Хоргос из маленького приграничного порта в важный узел политики реформ и открытости Китая. "Юйсиньоу", "Чанъань хао" и еще 10 грузовых поездов Китай - Европа проходят через Хоргос, груженные предметами одежды, товарами народного потребления, строительными материалами в направлении Казахстана, Узбекистана, Германии, Польши и других стран. На обратном пути составы везут продукцию стран вдоль пути через Хоргос по всему Китаю. С помощью поездов Китай - Европа молодой бизнесмен из Хоргоса Лю Вэй начал заниматься реализацией грузинского вина. 
 

Хоргос помог нам осуществить мечту и заниматься своим делом, в 2004 году мы начали как ИП и вот сейчас уже торговая компания, начинали с импорта разливного вина, а сейчас делаем крупные поставки по всей стране". В 2004 году Лю Вэй с друзьями держали небольшой бутик, где продавали товары клиентам из Центральной Азии. Через контакты с клиентами, Лю Вэй познакомился с грузинским вином. "Вначале продавали немного, но, когда клиенты начали возвращаться, наш бизнес пошёл в гору. Продажи вина увеличивались, росла узнаваемость Хоргоса, дистрибьютеры и туристы приезжали сюда", - говорит Лю Вэй. После того как открылся МЦПС "Хоргос" посредством электронной коммерции расширилась клиентская аудитория, люди со всех сторон начали приезжать в Хоргос, тогда Лю Вэй обнаружил, насколько быстро и безмолвно переродился его родной край. "Раньше по выходным мы любили ездить в Кульджу и Урумчи за покупками, сейчас в Хоргосе можно найти любую модную вещь", - говорит Лю Вэй.

 
После обретения статуса города, управление городского строительства Хоргоса приступило к изменению внешнего облика города, инженерных сетей, сделав акцент на строительстве городской инфраструктуры, особо уделяя внимание вопросам экологии и санитарии. 

Улица Дружбы полностью стала пешеходной, превратившись в прекрасный Арбат, набережная реки Карасу сейчас красивейшее место в городе", - поделился своими впечатлениями молодой парень Ма Цян. 


 

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