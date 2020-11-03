Урумчи. 31 октября. Kazakhstan Today - Казахстан при поддержке КНР запускает крупнейший в Центральной Азии проект Жанатасской ветровой электростанции, передает Kazakhstan Today.

Около года назад казахстанские СМИ распространили новость об отгрузке из Китая первой турбины для строящейся небывалой по масштабам для Казахстана Жанатасской ветровой электростанции (ВЭС) в Жамбылской области мощностью 100 МВт. Сегодня с этого объекта, которому, как ожидается, в сфере ветровой энергии не будет равного во всей Центральной Азии, приходят новости о подключении первых партий ветровых турбин и начавшемся поступлении в энергосеть экологически чистой электроэнергии.

Этот проект является одним из первых ключевых энергетических проектов в рамках сотрудничества Китая и Казахстана. О том, как продвигает реализацию данного проекта ТОО "Жанатасская ветровая электростанция", созданная китайской компанией China Power International Holding Limited (CPIH) и казахстанской компанией Visor, удается ли выдерживать намеченные сроки, какие задачи организационного и технического характера приходится решать по ходу возведения данного объекта - на эти и другие вопросы в интервью рассказал Информационной компании Урумчи главный специалист технического департамента ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" Ильяс Нусыров.

- В народе говорят: начало - это уже полдела. Ваш коллектив ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" можно поздравить с вводом в строй первых десяти ветротурбин?

- Действительно, 30 сентября 2020 года в Сарысуском районе Жамбылской области произошло знаменательное событие. В этот день ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" подключила к национальным сетям (АО "KEGOC") первую партию из десяти ветротурбин. Вырабатываемая ими электроэнергия уже пошла в общую энергосеть к потребителям. После того как мы выйдем на полную мощность, наш проект станет самым крупным в области ветроэнергетики на территории всей Центральной Азии.

- Согласно объявленным ранее планам, на Жанатасской ветровой электростанции планировалось установить всего 40 таких ветротурбин. Когда будут смонтированы остальные?

- Вы правы, мы ввели лишь часть установок. Еще 10 ветротурбин предполагается ввести до конца года. Таким образом, партия из 20 подключенных ветроэлектрических установок будет суммарно вырабатывать электроэнергию мощностью 50 мегаватт.

Вторую партию (еще 20 ветротурбин) общей мощностью 50 мегаватт планируется поэтапно ввести в строй в начале 2021 года, после этого суммарная мощность Жанатасской ВЭС составит 100 мегаватт.

- Как известно, в Казахстане в период коронавирусной пандемии и объявленного карантина пострадали многие предприятия. Повлияли ли объявленные ограничения в период пандемии на темпы реализации проекта Жанатасской ветровой электростанции?

- К сожалению, во время пандемии и наш объект не стал исключением. Введенные ограничения в период эпидемии вынудили компанию перенести запланированную сдачу ряда объектов на более поздние сроки. Руководство нашего объекта стремилось к тому, чтобы не создавать на электростанции массового скопления людей, исходя из главного приоритета - сохранить их здоровье. Поэтому темпы монтажа-наладки замедлились в тот период практически наполовину - на 50-60%. Основную часть специалистов перевели на онлайн-формат с сохранением заработной платы.

К сдерживанию сроков ввода оборудования привел и ряд других сопутствующих причин. Как известно, инвестиционный проект Жанатасской ветровой электростанции реализуется с иностранным участием - специалистов и оборудования из Китая. Естественно, на период пандемии, поставки необходимого для ветровой станции оборудования не могли быть осуществлены из-за временной приостановки транспортного сообщения между нашими странами. По тем же причинам на наш объект не могли вовремя вернуться из Китая нужные нам специалисты. Все перечисленные факторы в конечном итоге отразились и на снижении темпов ввода в строй ветротурбин. То есть если изначально планировалось ветровую электростанцию вывести на полную мощность в июле - августе текущего года, то, как отмечалось выше, из-за замедления скорости реализации проекта было решено перенести окончательный срок пуска электростанции на начало 2021 года.

- Но, насколько можно судить, к полной остановке монтажных работ это не привело. Видимо, спасло ситуацию наличие на электростанции своих заранее подготовленных кадров?

- Совершенно верно, практически с самого начала строительства данного объекта представители китайской стороны приступили к подготовке местных специалистов по изучению китайских технологий, монтажу и пуско-наладке импортного оборудования, которое насчитывает десятки разновидностей.

В настоящее время у нас работает десять дежурных операторов. Половина из них начала обучаться у нас с января 2020 года. После десятимесячного курса обучения в октябре они приступили к работе, по сути, им доверено управление ветровой электростанцией. Еще пять человек были приглашены на работу в сентябре - августе. Их учеба проходила под руководством инженеров из КНР прямо на рабочем месте, поскольку все необходимое для этого: ветрогенераторы, трансформаторы и другое оборудование - находится здесь, на станции.

Сейчас наши ребята знают наизусть технические характеристики всех агрегатов. Это очень важно, поскольку без таких знаний нашей ВЭС управлять просто невозможно.

- Тема подготовки местных специалистов для их задействования на возводимых объектах в рамках казахстанско-китайских проектов всегда вызывает закономерное внимание. Сколько новых рабочих мест открылось в ходе возведения Жанатасской ветровой электростанции?

- Напомню, что проект возобновляемого источника энергии (ВИЭ) реализует созданное китайской компанией China Power International Holding Limited (CPIH) и казахстанской компанией Visor ТОО "Жанатасская ветровая электростанция". Возведение данного объекта началась 15 июля 2019 года. В процессе строительства было создано более 100 рабочих мест. Но в настоящее время основные строительные работы завершены. Остались монтажные и пуско-наладочные работы, в дальнейшем объект будут обслуживать 15 человек, из них три специалиста из Китайской Народной Республики, остальные - жители города Жанатаса и других регионов Республики Казахстан. В настоящее время специалисты Поднебесной продолжают обучать местных коллег навыкам по работе с оборудованием на подстанции и в ветропарке.

По мере развития проекта ВИЭ мы панируем продолжить набор местных специалистов для формирования квалифицированного персонала для работы на оборудовании ВЭС.

- Приближается начало нового, 2021 года, а значит скоро наступит момент торжественного пуска на полную мощность Жанатасского проекта ВИЭ. Каким будет вклад Вашей ветровой электростанции в увеличение доли возобновляемых источников энергии в Казахстане?

- Уверен, вклад нашей ветровой электростанции, самого крупного подобного проекта в регионе Центральной Азии, в пополнение фонда "зеленой" энергетики будет весомым. Мы с нетерпением ожидаем того момента, когда наша электростанция заработает на полную мощь. Ведь с пуском ветровой станции мы будем способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу с попутным созданием новых рабочих мест.

И здесь особое внимание обратил бы на то, что Жанатасская ветровая электростанция вносит свой особый вклад в продвижение развития "зеленой" энергетики в нашей стране в виде подготовки наших казахстанских специалистов для этой отрасли будущего. Выпускники казахстанских вузов, окончившие факультеты электроэнергетики, не имевшие до этого нужной практики, на этом объекте при помощи китайских специалистов получают необходимые навыки работы с оборудованием, использующим энергию природы: ветра, солнца и других возобновляемых природных источников.

Выработка электричества из ветра, как отмечают ученые, является экологически чистым источником энергии. В отличие электричества, вырабатываемого от сгорания угля (а в Казахстане порядка 80% всей энергии вырабатывается на угле), ветровая энергия не загрязняет окружающую среду. Более того, станция почти не будет производить сточные воды и нарушать электромагнитную обстановку в округе.

Правительством Казахстан поставлена амбициозная задача по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны. Установлен целевой показатель: планируется довести его в 2020 году до 3%, а к 2030 году - до 10%. И наша Жанатасская ВЭС с полным вводом в строй своих энергомощностей ускорит выполнение этих задач, поставленных властями страны.

Согласно расчетам специалистов, по сравнению с угольными электростанциями с такой же мощностью ветряная электростанция может сэкономить 109500 тонн угля, 1031 тонну диоксида серы и 934 тонны оксидов азота в год, уменьшить выброс диоксида углерода (парниковый газ) на 289 000 тонн и дыма, и пыли на 322 тонны, а также снизить объем выброса золы и шлака на 32 900 тонн.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства