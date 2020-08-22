Пекин. 21 август. Kazakhstan Today - Китай будет укреплять сотрудничество со странами-участницами "Пояса и пути" в области борьбы с пандемией COVID-19, чтобы свести к минимуму возможные сбои в процессе осуществления инициативы, передает Kazakhstan Today.

Китай принял необходимые меры в различных областях: от обмена опытом до материально-технической поддержки, чтобы ограничить воздействие пандемии COVID-19 на зарубежные проекты в рамках инициативы "Пояс и путь", - заявила официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.

Китайская сторона придает первостепенное значение безопасности и здоровью задействованных в зарубежных проектах людей. Китай будет отслеживать изменения в эпидемической ситуации различных стран, разрабатывать специальные меры профилактики и контроля за эпидемией, делиться своим опытом в этой области, а также по мере возможности предоставлять помощь в борьбе с распространением инфекции.

Страна также окажет поддержку людям, вернувшимся в Китай во время эпидемии, поможет возвращению на свои рабочие места за границей и вместе с тем активизирует усилия по созданию большего числа рабочих мест на зарубежных проектах для местного населения", - отметила Мэн Вэй.

Об упрощении процедуры оформления операций с иностранной валютой и китайским юанем за рубежом и еще большей финансовой поддержке зарубежных проектов", - заявила Мэн Вэй.

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