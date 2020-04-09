Китай экспортировал по всему миру 3,86 млрд медицинских масок для борьбы с COVID-19

Пекин. 8 апреля. Kazakhstan Today - Госсовет КНР провел пресс-конференцию с участием Министерства коммерции, Главного таможенного управления, управления по контролю и регулированию рынка и других государственных органов по вопросу профилактики и контролю за эпидемией, передает Kazakhstan Today.

В Китае говорят "за добро размером с капельку надо воздать сторицей", Китай не забудет, когда в самом начале эпидемии многие страны протянули нам руку помощи", - заявила руководитель отдела внешней торговли Министерства коммерции Китая Цзян Фань.

По мере того как ситуация в Китае по предотвращению эпидемии улучшается, а ситуация за рубежом ухудшается, мы готовы оказывать всестороннюю поддержку и помощь соответствующим странам и регионам в предотвращении и контролю эпидемии и возвращения к привычному международному сообществу, поэтому Китай не думает и не планирует ограничить экспорт медицинских изделий", - подчеркнула Цзян Фань.

Статистические данные показывают, что в последнее время масштабы экспорта предметов медицинского назначения из Китая неуклонно растут. По данным Главного таможенного управления Китая, с 1 марта по 4 апреля по всей стране было экспортировано изделий для профилактики и борьбы с эпидемией на 10,2 млрд юаней (1,5 млрд долларов США), в том числе около 3,86 млрд масок на сумму 7,72 млрд юаней; 37,52 млн единиц защитной одежды на сумму 910 млн юаней; 2,41 млн единиц инфракрасных термометров на сумму 330 млн юаней; 16 000 комплектов ИВЛ на сумму 310 млн юаней; 2,84 млн коробок с новыми реагентами для обнаружения коронавируса и 8,41 млн защитных очков.

Цзян Фань сообщила, что по состоянию на 4 апреля 54 страны и 3 международных организации подписали коммерческие контракты с китайскими компаниями на закупку медицинских изделий, а 74 страны и 10 международных организаций ведут переговоры с китайскими компаниями на поставку медицинских изделий.

По мере расширения экспорта китайских медицинских изделий, Китай будет оказывать большую помощь мировому сообществу в борьбе в коронавирусной инфекцией. Касательно вопроса качества медицинских изделий, в том числе медицинских масок, приобретенных некоторыми странами в Китае, Министерства коммерции заявляет, что соответствующая информация не отражает полной объективной картины, а некоторые СМИ обвиняют китайских производителей в производстве некачественной продукции. На самом деле этому есть несколько объяснений, например, различные стандарты качества в Китае и за рубежом, различный подход в использовании, вплоть до неправильной эксплуатации материалов, которые могут повлиять на качество используемого изделия.

Например, недавно партия немедицинских масок для личной защиты, которую Китай экспортировал в Нидерланды, была распределена среди местных больниц. Вечером 3 апреля министр здравоохранения Нидерландов написал в Твиттере, что качество новой партии китайских масок соответствует официальным голландским стандартам и одобрено для распространения.

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