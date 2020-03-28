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Китай готов увеличить поставки на международный рынок фармацевтических товаров и медизделий

27.03.2020, 19:32 8587
Пекин. 27 марта. Kazakhstan Today - Китай готов увеличить поставки на международный рынок активных фармацевтических субстанций, медизделий и товаров повседневного спроса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на саммите лидеров G20 по теме борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Столкнувшись со вспышкой COVID-19, которая застала нас всех врасплох, китайское правительство и китайский народ не утратили силу духа, когда взялись за эту колоссальную задачу. С самого первого дня нашей борьбы с эпидемией мы ставим жизнь и здоровье людей на первое место. Мы действуем в соответствии с общепризнанными принципами, которые заключаются в укреплении доверия, усилении единства, обеспечении научно обоснованного контроля и лечения, а также применении целенаправленных мер. Мы мобилизовали всю нацию, создали механизмы коллективного контроля и лечения, действовали открыто и прозрачно. То, за что мы боролись, было народной войной против вспышки эпидемии. Мы вступили в ожесточенную борьбу и понесли огромные жертвы. Сейчас ситуация в Китае устойчиво развивается в положительном направлении", - отметил председатель КНР.

 
По его словам, странам G20 следует улучшить международную координацию в вопросах макроэкономических решений, так как вспышка заболевания нарушила производство и спрос по всему миру. 
 

Государствам необходимо оптимизировать и координировать свои решения в сфере макроэкономики для преодоления негативных факторов и предотвращения спада экономики. Мы должны проводить убедительную и эффективную фискальную и кредитно-денежную политику, чтобы сохранить в целом стабильность курсов наших валют. Мы должны лучше координировать финансовое регулирование, чтобы сохранить стабильность мировых финансовых рынков. Мы должны вместе поддерживать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок в мировом масштабе. Что Китай готов сделать в этом направлении: увеличить поставки на международный рынок активных фармацевтических субстанций, товаров повседневного спроса, изделий для борьбы с эпидемией и другой продукции", - добавил Си Цзиньпин.


С полным текстом выступления Си Цзиньпина на чрезвычайном саммите лидеров G20 можно ознакомится по ссылке.
 

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