Китай обещает предоставить вакцину против COVID-19 по справедливым и разумным ценам

Урумчи. 17 февраля. Kazakhstan Today - Китай стремится поддерживать характер вакцин, как глобальных общественных благ и предоставлять их по справедливым и разумным ценам, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Kazakhstan Today.

Хотя стоимость вакцин против COVID-19 с учетом использования различных технических маршрутов варьируется, Китай стремится поддерживать характер вакцин, как глобальных общественных благ и предоставлять их по справедливым и разумным ценам", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции в ответ на вопрос о конкретных договоренностях и цене за 10 млн доз вакцин против COVID-19, о поставке которых ранее было объявлено Китаем в рамках инициативы COVAX, сообщает Информационная компания Урумчи.

Несмотря на огромный внутренний спрос на проведение вакцинации, Китай готов работать в пределах своих возможностей и прилагать усилия для превращения вакцины от COVID-19 в глобальное общественное благо, доступное для развивающихся стран, а не в роскошь, которой обладают лишь некоторые страны, сказал Ван Вэньбинь.

Мы надеемся, что все обладающие потенциалом страны смогут играть активную роль и предпринимать конкретные действия в поддержку COVAX, чтобы помочь развивающимся странам своевременно получить вакцины и помочь международному сообществу как можно скорее победить пандемию", - заключил он.

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