Китай предоставляет широкие возможности иностранным инвесторам

Синьцзян. 10 января. Kazakhstan Today - Статус Китая в мировой экономике будет продолжать повышаться, связи страны с мировой экономикой станут более тесными, а рыночные возможности, предоставляемые для других стран, будут еще более широкими. Трансграничные компании продолжают с оптимизмом смотреть на китайский рынок, и у них стратегия долгосрочного развития бизнеса в Китае не изменилась, передает Kazakhstan Today.

Согласно статистике Министерства коммерции КНР, с января по июль этого года в Китае было создано 18 838 новых иностранных предприятий. С января по ноябрь объем фактически использованных иностранных инвестиций в Китае составило 899,38 млрд юаней, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Информационная компания Урумчи.

Немало трансграничных корпораций увеличивают инвестиции в Китай и один за другим реализуются крупные проекты. Всемирно известный бренд одежды Uniqlo недавно открыл 19 новых магазинов в 18 городах Китая 2-й, 3-й и 4-й линий. Немецкое фармацевтическое предприятие Boehringer-Ingelheim запустило в Шанхае центр инновационного сотрудничества и выразило готовность увеличить инвестиции на 450 млн евро в Китай в ближайшие 5 лет. Японское предприятие Nidec Corporation вложило 100 млрд иен для построения в Китае нового завода.





Иностранные предприятия ускоряют планирование бизнеса в Китае, что показывает доверие иностранных инвесторов к китайскому рынку", - сказал Винсент де Саэделеер, почетный вице-президент Бюро бельгийского порта Зебрюгге.

В качестве крупнейшего рынка и глобального инновационного центра для компании General Motors (GM) китайский рынок является ключевым звеном для того, чтобы осуществить мечту предприятия", - рассказала председатель правления и CEO корпорации GM Мэри Барра. По ее словам, общий объем продаж GM во всем мире во втором квартале этого года составил 1,466 млн автомобилей, в том числе 713,6 тыс. автомашин было продано в Китае, это заняло более 48% от глобального объема продаж. "Китайский рынок имеет стратегическое значение для GM, в будущем мы будем продолжать увеличивать инвестиции в технологической и других сферах", - отметил Джулиан Блиссетт, президент компании GM в Китае.

Ускорение создания новой структуры развития, в которой большой внутренний оборот является субъектом, а внутренний оборот и международный оборот содействуют друг другу - важная мера Китая для дальнейшего продвижения реформ и открытости, что стало более открытым пространством для иностранных инвесторов, создало больше возможностей и будет способствовать высококачественному развитию мировой экономики открытого типа", - отметил начальник Европейского института азиатских исследований (EIAS) Аксель Госсельс.

В этом году Китай ввел в действие "Закон об иностранных инвестициях" и "Положение о его применении", сократил "Негативный список ограничений по доступу иностранных инвестиций", расширил зоны свободной торговли, обнародовал и реализовали генеральный план строительства порта свободной торговли Хайнань. Данный ряд конкретных мер полностью доказал, что Китай расширяет внешнюю открытость.

Деловая среда в Китае становится все более прозрачной и справедливой, предприятия разных стран все чаще будут пользоваться дивидендами от китайского развития", - считает Винсент. Он также отметил, что эпидемия нанесла удар по глобальной отрасли пароходства, однако торговля Китая с портом Зебрюгге не прекращалась. Китай неуклонно поддерживает экономическую глобализацию и свободную торговлю, по мере ускоренного создания Китаем новой структуры развития Китай будет вести восстановление и развитие мировой экономики.

Госсельс отметил, что в последние годы деловая среда в Китае непрерывно оптимизируется, производственные цепочки и цепочки поставок непрерывно переходят на более высокий уровень. Китайский рынок потребления неуклонно расширяется, спрос к качественным продуктам других стран увеличивается, - все это предоставит важную движущую силу для восстановления и развития мировой экономики.

Для японских предприятий на китайском рынке существуют различные огромные коммерческие возможности", - считает Киеюки Секучи, директор Института глобальных стратегических исследований японской корпорации Canon. Он рассказал, что Toyota Motor, Panasonic, Hitachi и другие японские предприятия расширяют бизнес в Китае. Он надеется, что руководители японских предприятий смогут больше посещать Китай, чтобы испытать на собственном опыте быстро развивающийся китайский рынок.

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