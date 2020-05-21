Китай в течение 2 лет будет предоставлять международную помощь пострадавшим от пандемии странам на сумму 2 млрд долларов

Пекин. 19 мая. Kazakhstan Today - Китай в последующие два года будет предоставлять помощь пострадавшим от коронавируса COVID-19 странам в размере 2 млрд долларов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Китай будет в течение двух лет предоставлять международную помощь на сумму 2 млрд долларов США, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся странам, в их борьбе с коронавирусом и возобновлении социально-экономического развития", - заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции, сообщает Информационная компания города Урумчи.

При сотрудничестве с ООН Китай учредит на территории Китая Глобальный гуманитарный склад и хаб для срочных нужд в целях обеспечения надежности цепочек поставок противоэпидемических средств, а также создаст "зеленый коридор" при перевозке и прохождении таможенного контроля.

Кроме того, "Китай создаст 30 китайско-африканских механизмов сотрудничества по линии профильных больниц, и также ускорит строительство штаб-квартиры Центра по контролю и профилактике заболеваний в Африке для укрепления потенциала континента по борьбе с болезнями и их профилактике. Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны всему миру и служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах."

Помимо этого, Китай будет с партнерами по Группе двадцати сообща претворять в жизнь инициативу о введении моратория на выплаты по кредитам для беднейших стран и готов совместно с международным сообществом увеличивать помощь переживающим наиболее тяжёлые последствия от эпидемии странам в выходе из трудного положения", - говорится в сообщении.

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