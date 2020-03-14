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Китайские дипломаты помогли пострадавшим при пожаре в Нур-Султане

13.03.2020, 20:16 6022
Китайские дипломаты помогли пострадавшим при пожаре в Нур-Султане
Урумчи. 13 марта. Kazakhstan Today - Узнав о пожаре, произошедшем 9 марта в жилом массиве "Коктал-2" в Нур-Султане, посольство КНР в РК оперативно направило дипломатов на место происшествия для оказания материальной помощи, передает Kazakhstan Today.
 
Дипломаты выразили пострадавшим искренние слова сочувствия и сопереживания от имени посла КНР в РК господина Чжан Сяо. В виде первой экстренной гуманитарной помощи были переданы 30 пледов на общую сумму 4 млн тенге. Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и быстрого восстановления их жилья, сообщает Информационная компания города Урумчи. 
 
Пострадавшие жители взволнованно и очень тепло отозвались на дружеский жест дипломатов Китая, назвав их одними из первых, кто протянул им руку помощи в этот нелегкий период.
 
Гуманитарная помощь от посольства КНР будет предоставляться и в будущем.
 

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