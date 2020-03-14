Китайские дипломаты помогли пострадавшим при пожаре в Нур-Султане

Дипломаты выразили пострадавшим искренние слова сочувствия и сопереживания от имени посла КНР в РК господина Чжан Сяо. В виде первой экстренной гуманитарной помощи были переданы 30 пледов на общую сумму 4 млн тенге. Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и быстрого восстановления их жилья, сообщает Информационная компания города Урумчи.
Пострадавшие жители взволнованно и очень тепло отозвались на дружеский жест дипломатов Китая, назвав их одними из первых, кто протянул им руку помощи в этот нелегкий период.
Гуманитарная помощь от посольства КНР будет предоставляться и в будущем.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства