Китайские дипломаты помогли пострадавшим при пожаре в Нур-Султане

Урумчи. 13 марта. Kazakhstan Today - Узнав о пожаре, произошедшем 9 марта в жилом массиве "Коктал-2" в Нур-Султане, посольство КНР в РК оперативно направило дипломатов на место происшествия для оказания материальной помощи, передает Kazakhstan Today.

Дипломаты выразили пострадавшим искренние слова сочувствия и сопереживания от имени посла КНР в РК господина Чжан Сяо. В виде первой экстренной гуманитарной помощи были переданы 30 пледов на общую сумму 4 млн тенге. Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и быстрого восстановления их жилья, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Пострадавшие жители взволнованно и очень тепло отозвались на дружеский жест дипломатов Китая, назвав их одними из первых, кто протянул им руку помощи в этот нелегкий период.

Гуманитарная помощь от посольства КНР будет предоставляться и в будущем.

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