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КНР и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" установили новый рекорд в объеме торговли товарами

07.03.2022, 22:00 1511
КНР и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" установили новый рекорд в объеме торговли товарами
Фото: Информационная компания Урумчи
СИНЬЦЗЯН. 6 МАРТА - В 2021 году объем торговли товарами между Китаем и странами вдоль "Одного пояса, одного пути" достиг 11,6 трлн юаней, что на 23,6% больше по сравнению с аналогичным показателем в 2020 году, был поставлен новый рекорд за последние восемь лет. Этот объем составил 29,7% во внешней торговле КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году по маршруту Китай - Европа совершили рейсы 15 тысяч поездов, которые перевезли 1,46 млн контейнеров, эти показатели на 22 и 29% увеличились по сравнению с прошлогодними данными", - сообщает Министерство коммерции КНР.

 
По информации ведомства, "Китай постоянно придерживается принципов совместных консультаций, строительства и пользования, стремится к высоким стандартам, устойчивости и обеспечению средств к существованию, совместно с другими сторонами продвигает высококачественное развитие строительства "Одного пояса, одного пути". КНР достигла солидных достижений, осуществила совместное развитие, добилась взаимной выгоды и обоюдного выигрыша".
 

Новый прогресс достигнут в инвестиционном сотрудничестве. В 2021 году общий объем прямых инвестиций КНР в страны вдоль "Одного пояса, одного пути" составил 138,45 млрд юаней, что на 7,9% больше по сравнению с 2020 годом, это 14,8% от всего объема иностранных инвестиций. Предприятия стран вдоль "Одного пояса, одного пути" также с большим оптимизмом смотрят на возможности развития Китая, объем прямых иностранных инвестиций в КНР впервые превысил 10 млрд американских долларов, достигнув 11,25 млрд долларов США. Строительство "Одного пояса, одного пути" стабильно продвигается, оборот китайских предприятий по подрядным проектам в странах вдоль "Одного пояса, одного пути" достиг 578,57 млрд юаней, что составляет 57,9% от общего масштаба контрактных проектов Китая за рубежом. Платформа механизмов была усовершенствована. В 2021 году Китай и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" создали восемь рабочих групп для беспрепятственного торгового и двустороннего инвестиционного сотрудничества. Механизмы сотрудничества совершенствуются, а каналы связи обогащаются", - говорится в сообщении.

 
 
 

новости по теме

В СУАР новый руководитель выведет развитие региона на новый уровень

28.01.2022, 18:56 13036
В СУАР новый руководитель выведет развитие региона на новый уровень
СИНЬЦЗЯН. 28 ЯНВАРЯ - 25 декабря 2021 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение назначить Ма Синжуй секретарем комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района, сменив на этом посту Чэнь Цюаньго, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 1996 года Ма Синжуй занимал высокие должности в Китайской академии космических технологий и в аэрокосмической научно-технической корпорации. В 2013 году он стал директором национального космического управления. Политическую карьеру начал в 2012 году, когда стал членом 18-го Центрального комитета КПК. С 2017 года занимал пост губернатора провинции Гуандун на юго-востоке страны", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Недавно прошел месяц после назначения Ма Синжуй в должности руководителя Синьцзян-Уйгурского автономного района, за это время он успел посетить с инспекциями Урумчи, Кашгар, Чанцзи, Хотан, Аксу и другие регионы. 

Прислушайтесь к правде, проверьте реальное положение дел, тщательно изучите ситуацию, проявите большую смелость и предложите существенные инициативы для преодоления препятствий, чтобы способствовать хорошему старту и хорошему началу работы на весь год", - подчеркнул в ходе своих визитов Ма Синжуй. 

 
В своей речи по случаю назначения на должнсть Ма Синжуй отметил, что после первостепенной задачи выполнения поручений Си Цзиньпина, далее важным является поддержание долгосрочной общественной стабильности, которая далась нелегко в качестве основной работы, а также ни в коем случае не допустить возврата нестабильности. В-третьих, способствовать качественному экономическому развитию, в центре которого находятся люди, и продолжать удовлетворять потребности людей в лучшей жизни. В-четверых, вести хорошую кадровую политику. В-пятых, следовать политической и партийной дисциплинам.
 
После пяти лет имплементации мер по поддержанию стабильности, в Синьцзяне продолжится работа по устранению как симптомов нестабильности, так и их первопричин, обеспечивая долгосрочную социальную стабильность в Синьцзяне.
 
Местные жители связывают назначение бывшего губернатора высокоразвитой провинции Гуандун в качестве экономического менеджера, который выведет развитие региона на новый уровень. Он подчеркнул необходимость создания хорошей рыночной, ориентированной на верховенство закона, международной бизнес-среды и содействия потокам людей, логистики, капитала и информации. Кроме того, местные жители и предприниматели уже на себе ощутили положительный эффект от первых принятых решений, так например из-за эпидемии коронавируса жителям Синьцзяна приходилось использовать несколько QR-кодов для посещения общественных мест, теперь по поручению Ма Синжуя достаточно иметь один унифицированный "код доступа".
 

Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров расширяет зарубежные связи

10.12.2021, 11:00 33379
Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров расширяет зарубежные связи
ШАНХАЙ. 8 ДЕКАБРЯ - Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, основанная в 1991 году, является благоприятной возможностью для многих развивающихся предприятий, работающих в сфере внешней торговли, расширить зарубежные связи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Продавать за рубеж высококачественные товары и вести переговоры посредством облачных технологий по всему миру" организовано в рамках Восточно-Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров (East China Fair, ESF). Выставка в Шанхайском национальном конгресс-выставочном центре организована Шанхайским комитетом коммерции. 47 китайских предприятий из таких отраслей, как потребительские товары, текстиль и производство, посредством видеосвязи устанавливают контакты с иностранными закупщиками и обнаруживают новые глобальные коммерческие возможности, сообщает Синьхуа. 

 

В прошлом году благодаря ярмарке ESF, прошедшей в онлайн-формате, нам удалось установить контакты почти с десятью зарубежными предприятиями. В настоящее время мы со всеми из них поддерживаем хорошие отношения. Несмотря на то, что мы не можем вести переговоры лично, как при проведении ярмарки в оффлайн-формате, онлайн-формат все равно предоставил нам новые возможности", - отметила директор по рыночному маркетингу компании Shanghai Haifeiou Crafts & Gifts Co., Ltd Сяо Сяо в ходе Восточно-Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров. 

 

Пожалуйста, разместитесь еще ближе, чтобы объектив и экран сблизили расстояние между нами", - говорит Сяо Сяо, взяв со стенда куклу и подносит ее к видеокамере, чтобы дать возможность иностранным закупщикам, находящимся по ту сторону экрана, рассмотреть товар во всех деталях. "Я хочу предварительно заказать пять тысяч ваших товаров!" "Могли бы вы осуществлять производство в соответствии с нашим дизайном?" ... Несмотря на то, что участники ярмарки находятся по разные стороны экрана, атмосфера на мероприятии очень оживленная. Представленные на стендах товары для матерей и детей, кофемашины, батареи и другие предметы китайского производства привлекли внимание закупщиков из 20 стран, среди которых США, Япония, ФРГ и Франция, рассказывает репортаж.

 
В ходе мероприятия многие предприятия, работающие в сфере внешней торговли, обнаружили неожиданные для себя коммерческие возможности. Так, ответственные представители компании Jiatao Industry (Shanghai) Co., Ltd., занимающейся производством праздничных товаров, установили активные связи с производителем чашек из Лаоса.
 

Несмотря на то, что международные перевозки товаров осуществляются не так легко, как до пандемии, число заказов у нашей компании выросло. После начала пандемии COVID-19 в Китае наблюдается довольно хорошая эпидемиологическая ситуация, восстановление производства идет довольно быстро, поэтому международные закупщики все более активно склоняются к покупке китайских товаров. Сегодня на ярмарке с нами установили контакты более десяти иностранных закупщиков", - сказал директор по внешней торговле компании Jiatao Industry (Shanghai) Co., Ltd. Ян Чжэньхуа.

 

Китай запустил льготную налоговую политику для поддержки предприятий

24.11.2021, 01:15 59542
Китай запустил льготную налоговую политику для поддержки предприятий
ПЕКИН. 24 НОЯБРЯ - В Китае с начала текущего года ряд осуществленных китайским правительством мер по сокращению налогов и снижению денежных сборов уменьшил нагрузку на предприятия и укрепил жизнеспособность субъектов рынка в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На недавнем очередном брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР представитель главного государственного налогового управления КНР сообщил, что за первые кварталы этого года правительство сократило налоги и сборы на общую сумму 910,1 млрд юаней (142,60 млрд долларов США), облегчив положение экономических субъектов", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
По словам заместителя начальника главного государственного налогового управления КНР Ван Даошу, с третьего квартала в ответ на новые экономические вызовы, включающие повышение цен на базовые товары и увеличение производственных издержек, Китай на основе уже действующей политики снижения налогов и сборов ввел также политику получения налогового вычета на расходы предприятий на НИОКР.
 
Кроме того, правительство Китая постоянно повышало порог взимания налогов на добавленную стоимость (НДС) для малых налогоплательщиков, значительно снизило ставку НДС и фактическую ставку подоходного налога микропредприятий.
 
Как отметил Ван Шудао, принятые Китаем в этом году меры по налогам и сборам главным образом направлены на поддержание стабильного функционирования промышленной экономики, развитие средних и мелких предприятий, научно-технических инноваций, а также поддержку иностранных инвестиций.
 

Китайское международное импортное ЭКСПО содействует совместному построению открытой мировой экономики

16.11.2021, 12:05 74257
Китайское международное импортное ЭКСПО содействует совместному построению открытой мировой экономики
ШАНХАЙ. 14 НОЯБРЯ - Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), как международный общественный продукт, которым пользуется весь мир, предоставляет новые возможности для восстановления и роста мировой экономики и объединяет усилия по совместному созданию мировой экономики открытого типа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники 4-й CIIE, открывшейся 4 ноября в Шанхае, могут с легкостью заметить импульсы и возможности для развития, которые приносит Китай за счет расширения открытости", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Содействие "зеленому" восстановлению постпандемической экономики стало всемирным консенсусом. "Зеленое" и низкоуглеродное развитие является важной темой нынешней CIIE. В этом году в выставочной зоне технического оборудования впервые выделен специальный зал для показа низкоуглеродной энергетики и технологий защиты окружающей среды. Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric на CIIE демонстрирует свое решение в виде "завода с нулевыми выбросами углерода". По словам исполнительного вице-президента компании Инь Чжэна, 30 заводов Schneider Electric в мире достигли установленного ими нулевого уровня выбросов углерода. 14 из этих заводов расположены в Китае. 

Китай активно продвигает зеленую экологическую трансформацию и способствует высококачественному развитию, что предоставляет нам больше возможностей и придает больший импульс нашему развитию в этой стране", - сказал Инь Чжэн.

 
Участники 4-й CIIE представили более здоровые и разнообразные экспонаты. В выставочной зоне пищевых и сельскохозяйственных продуктов датская биотехнологическая компания Novozymes продемонстрировала серию биологических решений "от фермы к столу". 

Мы надеемся с помощью платформы CIIE вместе работать с партнерами из разных отраслей, чтобы внести свой вклад в увеличение сельскохозяйственного производства, улучшение качества продуктов питания и сокращение пищевых отходов, а также лучше способствовать трансформации и высококачественному развитию промышленности", - сообщила президент Novozymes в Китае Чэнь Сяохуэй. 

 
Платформа CIIE повысила доступность новых продуктов и технологий, позволив тем самым общественности пользоваться плодами инноваций. На стенде американской компании Edwards Lifesciences в зоне медицинского оборудования и товаров для здоровья смоделированная операционная с помощью голографической технологии наглядно показывает ситуацию с использованием продуктов в реальных операциях. 

CIIE дополнительно раскрывает возможности в Китае и демонстрирует огромный потенциал китайского рынка. Мы глубоко ощущаем стимулирующее влияние платформы CIIE на распространение продукции", - сказал Е Тяньчэн, генеральный менеджер Edwards Lifesciences в Китае.

 
Кроме того, постепенно усиливаются функции CIIE в качестве платформы для международных закупок, стимулирования инвестиций, гуманитарных обменов и открытого сотрудничества. В этом году футбольный клуб "Монако" стал первым участником Лига 1, присутствовавшим на CIIE. 

Мы надеемся с помощью CIIE познакомить большее количество китайцев с футбольным клубом "Монако" и способствовать сотрудничеству и обмену между двумя сторонами в таких областях, как футбол, бизнес и культура", - выразил надежду директор "Монако" в Китае Гу Тун. 

 

China Mobile до конца года введет в строй 700 тысяч базовых станций 5G

08.11.2021, 05:28 83707
China Mobile до конца года введет в строй 700 тысяч базовых станций 5G
ПЕКИН. 8 НОЯБРЯ - К концу года китайский мобильный оператор China Mobile намерен возвести порядка 700 тысяч базовых станций связи пятого поколения (5G), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Китайский мобильный оператор China Mobile построил в общей сложности более 560 тысяч базовых станций связи пятого поколения (5G). Об этом заявил гендиректор компании Дун Синь на открывшейся в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) Глобальной конференции партнеров China Mobile", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 

К настоящему времени China Mobile построил свыше 560 тысяч базовых станций 5G. До конца этого года мы продолжим наращивать темпы и сможем достичь еще больших показателей", - цитирует Дун Синь информационный портал Sina. 


Ранее Министерство промышленности и информатизации КНР сообщало о том, что к концу этого года у China Mobile будет насчитываться порядка 700 тысяч базовых станций связи пятого поколения. При этом общее количество станций в стране, построенных China Mobile, а также операторами China Telecom и China Unicom, превысит 1,4 млн.
 
Согласно прогнозу министерства, к 2023 году более 560 млн человек или около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в Китае будет использовать сети 5G.
 
Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тысяч базовых станций 5G, сеть уже охватила практически все города окружного значения.
 

Устойчивое развитие Китая в области транспорта пятью словами

25.10.2021, 23:16 85651
Устойчивое развитие Китая в области транспорта пятью словами
ПЕКИН. 25 ОКТЯБРЯ - Вторая Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту прошла в Пекине с 14 по 16 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обладая выдающимися достижениями в области транспортной инфраструктуры, Китай работает над дальнейшим использованием своего транспортного потенциала для содействия устойчивому развитию", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Рассмотрим, как транспорт, который можно охарактеризовать пятью словами: всеобъемлющий, удобный, чистый, умный и надежный, способствует устойчивому экономическому и социальному развитию в стране.
 
Всеобъемлющий
 
Почти каждый, кто приезжает в Китай, остается под впечатлением от его огромной и взаимосвязанной транспортной системы, охватывающей все: от высокоскоростных поездов до автоматизированных портов, которые позволяют пассажирам и товарам перемещаться по всей стране.
 
К концу 2020 года общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае превысила 38 000 километров, что составляет более двух третей от общемирового показателя, свидетельствуют официальные данные.
 
Система высокоскоростных железных дорог Китая охватывает более 95% городов-миллионников. Скоростные автомагистрали обслуживают более 98% с населением более 200 000 человек, в то время как 92% городов окружного уровня имеют доступ к гражданским аэропортам.
 
Ранее в этом году в КНР был обнародован план по созданию к 2035 году современной, высококачественной и всеобъемлющей национальной транспортной сети, обеспечивающей более высокоуровневую внутреннюю и международную связь, многоканальный доступ к крупным городам и эффективный охват узлов на уровне уездов.
 
Удобный
 

Хочешь разбогатеть, сначала построй дорогу", - гласит популярная китайская поговорка, подчеркивающая роль транспорта в развитии местной экономики и улучшении условий жизни людей.

 
Официальные данные показывают, что за период с 2012 года в Китае было построено или отремонтировано 2,36 млн километров сельских дорог, при этом общая длина сельских дорог достигла 4,38 млн километров, что составляет 84,3% от общей протяженности автодорог страны.
 
К 2020 году в Китае насчитывался 241 сертифицированный аэропорт, что на 58 больше, чем в 2012 году. Почти половина новых аэропортов была расположена в районах, избавившихся от бедности, при этом авиауслуги охватывали 82,6% населения, проживающего в вышеупомянутых районах.
 
С улучшением транспортной инфраструктуры людям в сельских и отдаленных районах стало намного легче путешествовать и заниматься бизнесом. Например, с введением в эксплуатацию в июне этого года железной дороги Лхаса-Ньингчи, у жителей юго-восточного Тибета впервые в истории появился доступ к железнодорожным услугам.
 
Чистый
 
В последние годы в транспортном секторе Китая наблюдаются "зеленые" преобразования на фоне стремления страны к устойчивому росту и повышения осведомленности общественности о важности охраны окружающей среды.
 
На сегодняшний день уровень электрификации железных дорог страны достиг 74,9%. Ежегодное потребление нефти железнодорожной системой Китая сократилось с пиковых 5,83 млн тонн в 1985 году до 2,31 млн тонн в настоящее время.
 
Повсеместное внедрение транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае - крупнейшем в мире автомобильном рынке, привело к "зеленому сдвигу" в мировом транспорте. В период с января по сентябрь продажи NEV в Китае составили около 2,16 млн единиц, что на 190% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В стране также был обнародован план действий по продвижению экологически чистого и низкоуглеродистого образа жизни, который стимулирует общественность уделять приоритетное внимание экологичным способам передвижения: пешим прогулкам, езде на велосипеде или использованию общественного транспорта.
 
Умный
 
Передовые технологии, такие как 5G, большие данные и искусственный интеллект, придают новый импульс транспортной отрасли Китая.
 
В новом районе Шанхая Линьган открылась 8,5-километровая интеллектуальная линия общественного транспорта. Чтобы воспользоваться интеллектуальными беспилотными автобусами, которые курсируют по часовой стрелке в течение примерно 30 минут, нужно лишь скачать мобильное приложение.
 
По данным Пекинского инновационного центра интеллектуальной мобильности, по состоянию на конец сентября в Пекине для испытаний беспилотных транспортных средств было открыто 278 дорог протяженностью более 1027 километров.
 
К 2025 году в стране будет создана базовая экосистема для беспилотных транспортных средств китайского стандарта, направленная на достижение масштабного производства беспилотных автомобилей с условной автоматизацией, говорится в документе, опубликованном в прошлом году.
 
Надежный
 
Китай прилагает постоянные усилия по усилению управления безопасностью и реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить безопасную доставку пассажиров в пункты назначения.
 
За период с 2012 года в стране не произошло ни одной крупной железнодорожной аварии, а число погибших в результате железнодорожных ЧП в 2019 году сократилось на 46,1% по сравнению с 2012 годом, говорится в Белой книге под названием "Устойчивое развитие транспорта в Китае".
 
В вышеупомянутом документе говорится, что в сфере гражданской авиации страны был установлен новый рекорд безопасности полетов - почти 81 млн часов непрерывных безопасных полетов за 112 месяцев.
 
После начала пандемии COVID-19 в Китае было принято множество мер, включая открытие быстрых почтовых каналов, чтобы остановить распространение вируса через транспорт и обеспечить наличие предметов экстренной и повседневной необходимости, что является решительной поддержкой в борьбе с пандемией.
 

В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок

04.10.2021, 08:14 103120
В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок
ПЕКИН. 4 ОКТЯБРЯ - В Китае, за период с января по июнь этого года, в рамках внутреннего туризма было совершено 1,87 млрд поездок, общая выручка предприятий сектора превысила 1,6 трлн юаней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно данным ведомства, общая выручка предприятий сектора внутреннего туризма страны превысила 1,6 трлн юаней (порядка 248 млрд долларов США)", - заявил официальный представитель Министерства культуры и туризма КНР Ван Сяофэн на пресс-конференции, сообщает Информационная компания Урумчи.

 
По его информации, "внутренний туристический рынок страны восстанавливается после Праздника Весны, который отмечали в феврале. И вышеуказанные показатели достигли примерно 60% от уровня за тот же период 2019 года".
 

Хоргос отправит 100 тысяч "лунных пряников" в страны Центральной Азии

24.09.2021, 19:12 99276
Хоргос отправит 100 тысяч "лунных пряников" в страны Центральной Азии
ХОРГОС. 25 СЕНТЯБРЯ - В Хоргосе Синьцзяна произведены, прошли таможенное оформление и готовы к экспорту в страны Центральной Азии 100 тысяч юэбин (лунных пряников) передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Хоргосская компания "Цзин И" занимается производством и экспортом "лунных пряников", директор компании Юй Чэнчжун более 20 лет занимается внешней торговлей. В последние дни, в соответствии с заказом клиента, он отправил за рубеж лунные пряники, чтобы скрасить тоску китайцам и переселенцам, оказавшимся во время праздника середины осени вне дома", - сообщает информационная компания Урумчи.

 
В текущем году Хоргос продолжает усиливать поддержку предприятий, информирует о правилах и требованиях стран-импортеров по пищевой продукции, помогает предприятиям по созданию полной системы управления качеством и безопасностью, контролю экспортируемых пищевых продуктов и соблюдению карантинных требований страны-импортера. 
 

Так как срок хранения лунных пряников довольно короткий, применяются более строгие требования в рамках таможенного оформления. Сотрудники таможни лично выезжали на предприятие по производству пряников, на основании требований безопасности и качества отдельно взятой страны или региона содействовали предварительному оформлению таможенных деклараций для ускоренного прохождения контроля на границе на основании плана экспорта предприятия и скорейшего прибытия товара до места получения", - сообщил сотрудник таможни Хоргоса Сюй Вэй.

 

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