УРУМЧИ. 24 ИЮЛЯ - Количество железнодорожных грузовых составов Китай-Европа превысило 40 тысяч, стоимость перевезенных товаров составила более 200 млрд долларов США, сообщили СМИ согласно официальным данным канцелярии руководящей группы по совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа стало круглосуточным и малоуглеродистым наземным транзитом с высокой грузонапряженностью. Эксперты призвали к дальнейшему наращиванию транспортных мощностей и повышению эффективности перевозок, подчеркнув важность укрепления международного сотрудничества", - говорится в сообщении Информационной компании Урумчи.

Мы будем использовать возможности грузовых поездов Китай - Европа, стремиться превратить их в прямой канал, перевозящий местные товары на зарубежный рынок, а также рассматривать их как стимулятор для содействия развитию экономики открытого типа", - отметил замдиректора железнодорожного управления города Наньнин (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай) Хэ Сянпин.

По данным издания, после того, как в марте 2011 года из города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) был отправлен первый грузовой поезд сообщением Китай - Европа, были открыты 73 маршрута, которые связывают Китай более чем с 160 городами в 22 европейских странах. В мае 2021 года было выполнено 1357 рейсов грузовых поездов по маршрутам Китай - Европа. Количество перевезенных контейнеров выросло на 40%. Число ассортиментов перевезенных товаров, превысив 50 тыс., касается 53 профилей, включая автомобилей, машиностроения, оборудования и т. д. На перевозку товаров по маршрутам Китай-Европа приходится 7% товарооборота между Китаем и европейскими странами. А в 2015 году этот показатель составил лишь 1%.

Маршрут проходит по Центральной Азии и России до Роттердама. Вот она как раз и есть, та инклюзивность, о которой мы говорили. Благодаря своей надежности, безопасности и эффективности, товарные поезда Китай-Европа, вопреки пандемии, стали, ну как бы образно, спасательным кругом. И цифры как раз говорят об этом, во всяком случае только в 2020 году, в самом тяжелом для всех нас году, были осуществлены 12,5 тыс. рейсов по маршрутам Китай - Европа. По сравнению с прошлым годом объем перевезенных товаров увеличился на 56%", - сказал бывший генсек ШОС Рашид Алимов, который призван стимулировать торговлю между Китаем и странами, участвующими в этой инициативе.

Межконтинентальный железнодорожный маршрут является важной частью инициативы "Один пояс и один путь". Узнаваемость маршрута следования поездов Китай - Европа постоянно повышается, и вместе с этим растет активность участия стран, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути". Очевидно, что пандемия COVID-19 повлияла на работу морского и воздушного транспорта. В этих условиях грузовые поезда стали надежным выбором для целей глобальной логистики благодаря своей безопасности, стабильности и эффективности. По данным, поезда Китай - Европа перевезли в общей сложности 94 тыс. тонн грузов с противоэпидемическими средствами, что помогло стабилизировать работу глобальных производственно-сбытовых цепочек, отмечает издание.

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