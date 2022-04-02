Льготная политика СЭЗ "Хоргос" в СУАР будет продлена до 2030 года

Фото: Информационная компания Урумчи
Освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет, создание умной зеленой энергетики
С 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года для предприятий, вновь созданных в СЭЗ и в рамках 36 категорий и 449 отраслевых каталогов, которые в основном поощряются к развитию, освобождаются от корпоративного подоходного налога на 5 лет, а после пятилетнего льготного срока местная доля КПН освобождается от оплаты с шестого по десятый годы", - сообщает Информационная компания Урумчи.
Версия "Каталога" 2021 года больше соответствует развитию региональных преимуществ. Например, к современной логистической отрасли добавлены такие виды деятельности, как аэропорты и сухие порты, железнодорожные станции, специальные железнодорожные линии и специальная зона таможенного контроля, создание и совершенствование услуг по управлению цепочками поставок, едиными и децентрализованными. Интегрированные и комплексные услуги, такие как управление заказами, выполнение закупок, таможенное декларирование и возвращение налогов, управление логистикой и т. д. Торговля увеличила производство одежды, обуви и головных уборов, строительных материалов, скобяных изделий, машин и оборудования, электронных продуктов, этнических продуктов и других продуктов, сфера финансовых услуг увеличила трансграничные расчеты в юанях, строительство клиринговой системы.
При этом больше внимания уделяется новой энергетике, природоохранным технологиям, высокотехнологичным проектам в различных отраслях. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции "Интернет +" из деревень и городов, промышленного интернета, общественных систем и другого контента; сетевой инфраструктуры, инфраструктуры больших данных, высокоэффективной вычислительной инфраструктуры и другой интеллектуальной инфраструктуры; интеллектуального производства ключевого технического оборудования; акцент на искусственном интеллекте, построение умных портов.
Льготная политика стимулирует торговлю
В дополнение к пятилетнему освобождению от налогов мы получаем скидки на счета за электроэнергию, кроме того, цеха все оборудованы, мы сразу можем приступать к производству", - сказал генеральный менеджер Horgos Gitzo Semiconductor Technology Co. Ltd. Чжан Цзяовэй.
Gitzo инвестировала 1,1 млрд юаней в Хоргос для поэтапного строительства 20 производственных линий Yamaha SMT и внедрила более 1000 отечественных и зарубежных передовых производственных установок, таких как нарезка, шлифовка, диффузия, отжиг, пассивация стекла, литография и т. д. Основная продукция - кремниевые пластины, дискретные полупроводниковые устройства и внутреннее и наружное освещение.
Нам требуется полмесяца, чтобы доставить товар из провинции Гуандун на рынок Центральной Азии. Стоимость доставки одной тонны товара из провинции Гуандун в Хоргос составляет 1500 юаней. Если производить в Хоргосе, то товар мы доставляем в Алматы за один день", - сказал Чжан Цзяовэй.
Какие преимущества для инвесторов из Казахстана?
С точки зрения привлечения иностранного капитала мы очень приветствуем размещение казахстанских предприятий в зоне экономического развития, и предприятия с иностранным финансированием могут пользоваться такой же льготной политикой в соответствии с положениями закона об иностранных инвестициях". Вице-мэр города Хоргос Чжан Юнънин отметил, что казахстанские компании подходят для инвестирования в пищевую и энергетическую промышленность в СЭЗ "Хоргос".
Принимая во внимание требования по профилактике и борьбе с эпидемией, Чжан Юннин заявил, что хотя сейчас Хоргосу неудобно проводить встречи с казахстанскими партнерами, можно общаться только в онлайн-режиме, но все ожидают, что вскоре все вернутся к привычному режиму работы и китайская сторона нарастит сотрудничество с Казахстаном в различных отраслях.
Если казахстанские инвесторы примут решение инвестировать и начать свой бизнес здесь, в дополнение к преференциальной политике в отношении инвестиций они также могут пользоваться льготной политикой в отношении визового оформления и агентских услуг", - рассказал Чжан Юннин.