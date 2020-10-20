Международный кинофестиваль "Шелковый путь" открылся на северо-западе Китая

Сиань. 19 октября. Kazakhstan Today - 7-й Международный кинофестиваль "Шелковый путь" открылся в Сиане, административном центре провинции Шэньси, Северо-Западный Китай, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии, которое продлится 6 дней, примут участие более 3 тыс. кинолент из 116 стран и районов мира. Семь известных кинематографистов со всего мира в ходе приветственной сессии отобрали 17 фильмов в качестве рекомендуемых, включая работу китайского режиссера Лу Чуаня", - сообщает информационная компания "Урумчи".

Более 500 китайских и зарубежных кинолент будут показаны на открытых площадках, в кинотеатрах и на онлайн-площадках в рамках кинофестиваля. По словам организаторов, в кинотеатрах будет показано 102 фильма, из которых более 70% - из стран и районов, расположенных вдоль "Пояса и пути".

Международный кинофестиваль "Шелковый путь", прошедший впервые в 2014 году, поочередно проводится в провинциях Шэньси и Фуцзянь на востоке Китая.

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