Паралимпиец на катамаране 5 раз пересек экватор

Пекин. 20 июня. Kazakhstan Today - Паралимпиец из Китая Сюй Цзинкунь на катамаране за три года пять раз пересек экватор, общая протяженность его маршрута составила 34 000 морских миль, что составляет 63 000 километров и установил рекорд по кругосветному плаванию на катамаране, передает Kazakhstan Today.





Свои морские путешествия Сюй Цзинкунь начал в июне 2017 года. За это время он пересек Средиземное море, Атлантический океан, Карибское море и Панамский канал, а также Тихий океан, Индийский океан и мыс Доброй Надежды в Африке. В июне 2020 года он вернулся к начальной точке на северном маршруте - Португалии. За три года Сюй Цзинкунь 5 раз пересек экватор, общая протяженность его маршрута составила 34 000 морских миль, что составляет 63 000 километров. Сюй Цзинкунь установил в Китае рекорд по кругосветному плаванию на катамаране", - сообщили в информационной компании "Урумчи".

Я часто представлял, что я сделаю, когда путешествие закончится: заплачу, или прыгну в океан, или открою бутылку шампанского так, чтобы брызги попали на меня. Но когда я действительно прибыл на Азорские острова, на самом деле я чувствовал себя спокойно. 35 дней в пути был сильный ветер, когда я прибыл на Азорские острова, ветер успокоился, как и я", - рассказал Сюй Цзинкунь, вспоминая, как сбылась его мечта.

Сюй Цзинкунь потерял левую руку из-за несчастного случая, когда ему было 12 лет. Но несчастный случай не лишил его надежды на будущее. Он посвятил все свое будущее спорту. В 16 лет он получил уведомление от спортивной школы и был выбран в провинциальную команду по легкой атлетике. В 17 лет ему позвонили из Национальной команды инвалидов по парусному спорту. После этого он стоял на сцене Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, в 2013 году совершил одиночное плавание по Китайскому морю, в 2015 году совершил плавание на одиночной трансатлантической регате.

Сюй Цзинкунь надеется, что люди с ограниченными возможностями, такие как он, знают, что у них также есть право мечтать и способность реализовывать свои мечты.

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