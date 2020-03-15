Первые три казахстанских предприятия получили разрешение на ввоз в Китай молочной продукции

Урумчи. 27 февраля. Kazakhstan Today - На веб-сайте Главного таможенного управления КНР недавно был опубликован реестр иностранных производственных предприятий, которым разрешен ввоз молочной продукции, включивший три казахстанских производителя молочной продукции, среди которых корпорация "ГОЛДЕН КЭМЭЛ ГРУПП". Они стали первыми производителями молочной продукции, получившими "ключ" от китайского рынка, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, среди этих трёх производителей молочной продукции компания "ГОЛДЕН КЭМЭЛ ГРУПП" расположена в городе Туркестане, а два других предприятия - в городах Алматы и Караганде.

ТОО "GOLDEN CAMEL GROUP LTD (ГОЛДЕН КЭМЭЛ ГРУПП ЛТД)" обосновалось в Туркестанской области три года назад. Способно обрабатывать 100 тонн свежего верблюжьего и конского молока в день. Стало крупнейшим в мире предприятием в области переработки верблюжьего молока, не только повысив экономическую эффективность животноводческих хозяйств, но и массово увеличив число рабочих мест.

Китай - это главная страна-импортёр молочной продукции в мире. Согласно таможенной статистике, с января по сентябрь 2019 года Китай в общей сложности импортировал 782 тысячи 700 тонн сухого молока в больших упаковках, что на 24.9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Главным образом ввоз осуществлялся из Новой Зеландии и Европейского союза.

В сентябре 2019 года, во время посещения Китая президентом Казахстана господином Токаевым, министр сельского хозяйства Казахстана господин Омаров и начальник Главного таможенного управления Китая Ни Юэфэн подписали соглашение о требованиях проверки и карантинного осмотра для ввоза в Китай молочной продукции, овечьей шерсти и соглашение о требованиях проверки растений для ввоза в Китай льна.

29 января 2020 года Главное таможенное управление Китая опубликовало информационное сообщение, заявив, что, согласно соответствующему законодательству Китая и положениям "Соглашения Главного таможенного управления Китайской Народной Республики и Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о требованиях проверки и карантинного осмотра для ввоза в Китай молочной продукции", со дня публикации информационного сообщения разрешается ввоз казахстанской молочной продукции, отвечающей соответствующим требованиям.

Публикация данного реестра предприятий позволила, наконец, решить подвешенный вопрос с "отвечающей соответствующим требованиям казахстанской молочной продукцией", указанной в информационном сообщении, и одновременно с этим восполнить пробел в области импортируемой Китаем из Центрально-Азиатского региона молочной продукции.

До настоящего времени обе стороны уже подписали документы, касающееся требований проверки и карантинного осмотра ввозимой в Китай сельскохозяйственной продукции 17 видов, а также соглашение об экспорте из Казахстана в Китай свинины и кормов.

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