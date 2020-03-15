Первые три казахстанских предприятия получили разрешение на ввоз в Китай молочной продукции

Как стало известно, среди этих трёх производителей молочной продукции компания "ГОЛДЕН КЭМЭЛ ГРУПП" расположена в городе Туркестане, а два других предприятия - в городах Алматы и Караганде.
ТОО "GOLDEN CAMEL GROUP LTD (ГОЛДЕН КЭМЭЛ ГРУПП ЛТД)" обосновалось в Туркестанской области три года назад. Способно обрабатывать 100 тонн свежего верблюжьего и конского молока в день. Стало крупнейшим в мире предприятием в области переработки верблюжьего молока, не только повысив экономическую эффективность животноводческих хозяйств, но и массово увеличив число рабочих мест.
Китай - это главная страна-импортёр молочной продукции в мире. Согласно таможенной статистике, с января по сентябрь 2019 года Китай в общей сложности импортировал 782 тысячи 700 тонн сухого молока в больших упаковках, что на 24.9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Главным образом ввоз осуществлялся из Новой Зеландии и Европейского союза.
В сентябре 2019 года, во время посещения Китая президентом Казахстана господином Токаевым, министр сельского хозяйства Казахстана господин Омаров и начальник Главного таможенного управления Китая Ни Юэфэн подписали соглашение о требованиях проверки и карантинного осмотра для ввоза в Китай молочной продукции, овечьей шерсти и соглашение о требованиях проверки растений для ввоза в Китай льна.
29 января 2020 года Главное таможенное управление Китая опубликовало информационное сообщение, заявив, что, согласно соответствующему законодательству Китая и положениям "Соглашения Главного таможенного управления Китайской Народной Республики и Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о требованиях проверки и карантинного осмотра для ввоза в Китай молочной продукции", со дня публикации информационного сообщения разрешается ввоз казахстанской молочной продукции, отвечающей соответствующим требованиям.
Публикация данного реестра предприятий позволила, наконец, решить подвешенный вопрос с "отвечающей соответствующим требованиям казахстанской молочной продукцией", указанной в информационном сообщении, и одновременно с этим восполнить пробел в области импортируемой Китаем из Центрально-Азиатского региона молочной продукции.
До настоящего времени обе стороны уже подписали документы, касающееся требований проверки и карантинного осмотра ввозимой в Китай сельскохозяйственной продукции 17 видов, а также соглашение об экспорте из Казахстана в Китай свинины и кормов.
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