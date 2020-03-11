Первый экспресс после китайского Нового года

Урумчи. 4 марта. Kazakhstan Today - 20 февраля из собирательно-распределительного центра города Урумчи был отправлен поезд китайско-европейского экспресса из 44 вагонов, груженный грецкими орехами. Это первый поезд, который отправился в путь после китайского Нового года. Поезд прошел контрольно-пропускной пункт "Хоргос" и через Актау, Баку прибудет на конечную станцию в город Мерсин в Турции, передает Kazakhstan Today.

Это первая партия товаров, которую наша компания отправила по железной дороге после Праздника весны. Раньше мы в основном отправляли продукцию химической промышленности, грецкие орехи отправляем тоже впервые", - говорит коммерческий управляющий компании Alashankou International Express Railway Co., Ltd., господин Лю Ган. По его словам, грецкие орехи прибыли из городов Кашгара, Хотана, Аксу на юге Синьцзяна, сбор был завершен еще до китайского Нового года. После вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, компания отложила отправку товара, заблаговременно обговорив это с клиентами.

Согласно имеющимся данным, компания Alashankou International Express Railway Co., Ltd. отправляет грузы из собирательно-распределительного центра Урумчи китайско-европейского экспресса еще с 2018 года. Товары в основном отправляются в Европу, Россию, Западную и Центральную Азию, каждый месяц отправляется около 2-3 грузовых поездов. "Спрос высок, у нас есть богатый ассортимент товаров. Мы только надеемся, что эпидемическая ситуация стабилизируется как можно скорее, и мы начнем отправлять товары", - признается господин Лю Ган.

Мы активно реагируем на потребности наших клиентов. Разрабатываем для них индивидуальные планы перевозок, координируем работу с железнодорожными и таможенными подразделениями всех стран и обеспечиваем бесперебойную транспортировку товаров в условиях контролируемой эпидемиологической ситуации", - говорит заместитель генерального директора Xinjiang Continental Bridge (Group) Co., Ltd. дочерней компании China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., Яо Чэн.

В целях предотвращения эпидемии и борьбы с ней компания Xinjiang Continental Bridge (Group) Co., Ltd. выступила с инициативой установить связь с предприятиями, выяснить их производственную мощность и план транспортировки, чтобы активно начать подготовку товаров и отправку поездов китайско-европейского экспресса для удовлетворения ежедневных потребностей предприятий.

Отправка первого поезда китайско-европейского экспресса после китайского Нового года заложила основу для нормализации работы китайско-европейского поезда в Синьцзяне. В настоящее время все проходит достаточно стабильно. Верю, что после победы в битве с эпидемией, масштаб отправки поездов китайско-европейского экспресса значительно увеличится", - говорит ответственное лицо компании China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd. Как пояснили там, в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией Синьцзянское железнодорожное управление переместило окна обслуживания. Сотрудники активно связываются с клиентами, активно содействуют и с государственными ведомствами, решают проблемы с транспортировкой, погрузкой и разгрузкой, персоналом и распределением оборудования, тем самым обеспечивая отправку товара в любое время.

CNS, У Ци, Чжан Гоцин

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