Заместитель председателя Ассоциации женщин уезда Чжаосу СУАР Хадиша сообщила, что Сайрагуль Сауытбай подозревается в нарушении закона и совершении преступления, а США, вручая ей награду «За мужество» оскорбляют женщин.

Урумчи. 26 марта. Kazakhstan Today - Госдепартамент США вручил так называемой вынуждено помещенной в центр перевоспитания преподавателю китайского языка из Синьцзяна Сайрагуль Сауытбай ежегодную международную премию "За мужество". Госсекретарь США Майк Помпео также восславлял Сайрагуль за "смелость поведать о ситуации с арестованными в Синьцзяне и призвал других заключенных последовать ее примеру", передает Kazakhstan Today.

12 марта в Синьцзяне состоялась пресс-конференция касательно присуждения Госдепартаментом США Сайрагуль Сауытбай международной премии "За мужество", официальный представитель народного правительства СУАР Ильжан Анат, комментируя вручение награды, заявил, что Сайрагуль Сауытбай подозревается в незаконном пересечении государственной границы, мошенничестве с кредитами и в соответствии с законом органом общественной безопасности СУАР была объявлена в розыск. Кроме того, она никогда не работала в центре перевоспитания. Некоторые американские политиканы прикрывают противозаконный поступок, а главным образом надругаются над правозаконностью.

4 марта Госдепартамент США вручил так называемой "вынуждено помещенной в центр перевоспитания преподавателю китайского языка" из Синьцзяна Сайрагуль Сауытбай ежегодную международную премию "За мужество". Госсекретарь США Майк Помпео также восславлял Сайрагуль за "смелость поведать о ситуации с арестованными в Синьцзяне и призвал других заключенных последовать ее примеру". По этому поводу Ильжан Анат отметил, что Сайрагуль Сауытбай подозревается в незаконном пересечении государственной границы, мошенничестве с кредитами и в соответствии с законом Органом общественной безопасности СУАР была объявлена в розыск. 5 апреля 2018 года она, используя пропуск для посещения Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" преднамеренно незаконно пересекла государственную границу Республики Казахстан, а также нарушила положение статьи 322 Уголовного кодекса КНР "о незаконном пересечении государственной (приграничной) границы". В июне 2015 года и в декабре 2016 года, подделав договор купли недвижимости, заполучив обманным путем подпись гаранта, предоставила поддельные документы, дважды взяла заём в кредитной организации города Усу уезда Чжаосу на сумму 470 тысяч юаней, в настоящее время по-прежнему имеет задолженность на сумму 398 тысяч юаней, данное деяние квалифицируется, согласно статье 193 Уголовного кодекса КНР, как "мошенничество с кредитами".

Ильжан Анат сообщил, что высказывания Сайрагуль Сауытбай лживы от начала и до конца: "Она говорит, что закончила медицинский университет, работала врачом; фактически она лишь училась в группе медицинских сестер в Или-Казахском автономном округе, никогда не работала врачом; она говорит, что преподавала китайский язык в центре перевоспитания; на самом деле никогда там не работала". Также Ильжан Анат сообщил, что Сайрагуль Сауытбай в бытность заведующей детским садом в уезде Чжаосу злоупотребляла служебными полномочиями, присваивала денежные средства и в последующем была освобождена от должности местным отделом образования. "И в отношении такого бессовестного, подлого и дурного человека, некоторые американские политиканы, смотря сквозь пальцы и закрывая уши, ко всеобщему удивлению еще представляют ее как борца за права человека и вслед за этим раз за разом поливают ложью Синьцзян. Вручение ей награды "За мужество" не только выгораживает противозаконный поступок, но и является кощунством в отношении закона. Ильжан Анат отметил, что таким подлым способом пытаются вмешиваться в дела Синьцзяна, что, по сути, является вмешательством во внутренние дела КНР, подстрекая так называемый вопрос "о правах человека в СУАР". Такого рода циничный прием отвратителен, постыдный и смехотворный.

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