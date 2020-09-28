Пекин. 27 сентября. Kazakhstan Today - Политика КНР по преодолению бедности демонстрирует выдающийся прогресс, считает эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана Лидия Пархомчик, передает Kazakhstan Today.

Китай поставил перед собой амбициозную цель - в 2020 году окончательно ликвидировать бедность. Китайский подход к решению проблем, связанных с бедностью, уже давно становится предметом детального изучения", - рассказала Пархомчик в интервью корреспонденту Синьхуа.

По словам эксперта, борьба с бедностью в КНР носит общенациональный характер. В процесс вовлечены как государственный аппарат, так и частный сектор, а также сами китайцы.

Для Казахстана опыт Китая по преодолению проблем бедности представляет определенный интерес. Этот опыт наглядно показывает, что борьба с бедностью посредством повышения уровня жизни людей дает мультипликативный эффект для экономики страны в целом. Инвестирование в человеческий капитал является оптимальной стратегией для полномасштабного раскрытия экономического потенциала общества", - отметила казахстанский эксперт Пархомчик.

В свою очередь, эксперт Института мировой экономики и политики Антон Бугаенко констатировал, что экономика КНР достаточно быстро восстанавливается благодаря большим финансовым вливаниям. И Китай по-прежнему остается перспективным внешнеторговым партнером для стран Центральной Азии и Казахстана.

Китайские компании работают в различных сферах казахстанской экономики: от нефтедобычи до инфраструктурного строительства. Большая часть проектов реализуется совместно с казахстанским бизнесом.

Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в казахстанскую обрабатывающую промышленность и регионы страны.

Регионы зачастую испытывают нехватку в новых прорывных проектах. Китайские инвестиционные проекты предполагают строительство или глубокую модернизацию предприятий и создание новых рабочих мест. Казахстан воспринимает транзитную инфраструктуру "Пояса и пути" как шанс диверсификации своей экономики, создания новых возможностей для ее развития", - добавил Бугаенко.

По его мнению, в будущем произойдет рост экономического взаимодействия Казахстана с КНР, чтобы нивелировать последствия пандемии COVID-19.

Вероятно, все большая часть казахстанского экспорта будет ориентирована на Китай, как в сфере энергоресурсов, так и в металлургии, и горнодобывающем секторе", - сказал Бугаенко.

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