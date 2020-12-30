Посольство КНР в РК и китайский банк помогли общественным благотворительным организациям РК

Синьцзян. 29 декабря. Kazakhstan Today - В ходе празднования Дня независимости Казахстана посольство КНР в РК и китайский банк, Филиал China Construction Bank Corporation Astana Branch передали предметы первой необходимости и противоэпидемические средства общественным благотворительным организациям, передает Kazakhstan Today.





В преддверии празднования Дня независимости было организовано благотворительное мероприятие, на котором посольство КНР в РК и Китайский банк, Филиал China Construction Bank Corporation Astana Branch, передали предметы первой необходимости и противоэпидемические средства общественным благотворительным организациям, в том числе ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапату" акимата города Нур-Султана, ЧОУ "SOS Детская деревня Астана" и частному благотворительному фонду "Адал Ниет Астана". Руководители организаций приняли помощь и выразили благодарность посольству КНР в РК и банку, сообщает Информационная компания Урумчи.

Дети обожают сухие бассейны с шариками, Банк как раз нам подарил ограждения. Мы будем строить детскую площадку, и дети будут очень рады", - отметила директор "SOS Детская деревня Астана" Зауреш Арыстанова.

День независимости - очень важный праздник в Казахстане. В этот особый момент искренне поздравили детей и пожилых людей с приближающимся праздником и пожелали крепкого здоровья пожилым людям и детям", - сказал генеральный директор банка Ван Сунхуа.

На мероприятии были переданы более 700 противоэпидемических санитарных сумок от посольства, постельные принадлежности, развивающие игрушки общей стоимостью 3,85 млн тенге, купленные на средства, лично пожертвованные сотрудниками банка.

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